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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 15 Апреля, 20:53 |
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Минвостокразвития предлагает расширить ТОР "Курилы" под новые проекты
Проект постановления подготовлен на основании заявок, поданных инвесторами, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по Развитию Дальнего Востока.
Включение в границы территории опережающего развития новых земельных участков позволит реализовать четыре инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 660 млн рублей и созданием не менее 240 новых рабочих мест.
Компания «Восток Тур» планирует вложить более 120 млн рублей в строительство на острове Шикотан комплекса туристических объектов для создания наилучших условий для туристов, посещающих Курильские острова. Инвестор планирует оказывать весь комплекс туристических услуг – баня, кафе, прокат оборудования, морские прогулки. Планируемый срок реализации проекта: с 2019 по 2021 год.
ООО «Курильские острова» заявило об организации строительной компании для оказания соответствующих услуг компаниям, осуществляющим деятельность в ТОР «Курилы». Потенциальный резидент планирует реализовать проект в 2019 - 2021 годах и вложить в него более 100 млн рублей.
ООО Рыбокомбинат «Островной» предполагает строительство на острое Шикотан судоремонтного комплекса для осуществления всех видов ремонта корпусов судов, судовых механизмов и судового оборудования. Объем инвестиций в проект может составить 132 млн рублей. Срок реализации составит три года.
Более 300 млн рублей планирует вложить компания «Алаид» в строительство и эксплуатацию завода по переработке рыбы малой мощности в городе Северо-Курильске. Инвестор планирует реализовать проект до 2020 года.
Напомним, ТОР «Курилы» создана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 922 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Курилы» в пределах муниципальных образований Южно-Курильского городского округа.
Всего на сегодняшний момент на Дальнем Востоке действуют 18 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край); «Южная», «Горный воздух», «Курилы» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).
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