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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Июня 2017, 17:35 | Регион сегодня
Дальний Восток считают территорией приоритетного развития 70% жителей России, принявших участие в опросе
На сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока завершился онлайн опрос "Дальний Восток это…".
Так согласно результатам 60% посетителей портала согласились с тем, что в настоящее время Дальний Восток является особой (важнейшей) территорией развития России.
На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что в ближайшем будущем Дальний Восток будет развиваться быстрее других регионов России?» утвердительно ответили 45% респондентов.
Территорией приоритетного развития макрорегион назвали 70% участников опроса, еще по 15% выбрали варианты «опережающего развития» и «ускоренного развития».
Напомним, Президент России Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальными приоритетом на весь XXI век. Для этого Правительство России разработало новый механизм, обеспечивающий принципиально иной подход государственного финансирования социально-экономического развития Дальнего Востока. Он предполагает формирование «дальневосточных разделов» в государственных и федеральных целевых программах, а также их обязательное согласование с Минвостокразвития России. Был утвержден перечень из 28 госпрограмм, в которых должны быть сформированы подпрограммы по опережающему развитию Дальнего Востока.
С января 2017 года началось выделение «дальневосточных разделов» в отраслевых госпрограммах. В 20 из 28 госпрограмм спецразделы уже выделены.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «это уже сегодня дает нам понимание того, что 640 млрд рублей бюджетных инвестиций в ближайшие 10 лет будут направлены в конкретные отрасли и на конкретные проекты на Дальнем Востоке».
Теги: Минвостокразвития ТОР опрос
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