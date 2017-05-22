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Объекты олимпийского уровня будут доступны жителям Дальнего Востока
Соответствующее поручение дал глава государства по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, строительство и реконструкция инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации и тренеров в спортивных центрах предусматривается федеральной целевой программой « Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы».
"Ближайшие Олимпиады пройдут в странах, находящихся в непосредственной близости от Дальнего Востока. Столицей зимней Олимпиады в 2018 году станет корейский Пхёнчхан. Летняя Олимпиада 2020 года пройдет в Токио, Зимние игры-2022 примет Пекин. Это дополнительный стимул для активного строительства спортивных сооружений", - рассказал заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
Как напомнил замминистра, в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» уже сформирован «дальневосточный раздел», предусматривающий мероприятия, направленные на ускоренное развитие Дальнего Востока. В 2016-2020 гг. выделено 5,2 млрд рублей на развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке для занятий физической культурой и массовым спортом, включая спортивные объекты шаговой доступности.
«Программой, в частности, уже предусмотрена модернизация инфраструктуры Дальневосточной государственной академии физической культуры в Хабаровском крае и Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия). Очевидно, что в соответствии с поручением Президента должны появиться и новые объекты. В рамках подготовки сборных команд к Олимпийским играм помимо новых объектов будут задействованы и уже имеющиеся спортивные объекты мирового уровня – «Платинум арена» и арена «Ерофей» в Хабаровске, «Фетисов-арена" во Владивостоке, горнолыжный комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, биатлонный стадион на Камчатке. Объекты олимпийского уровня будут доступны дальневосточникам для посещения и занятия спортом», – рассказал Артур Ниязметов.
Напомним, специальные «дальневосточные разделы» утверждаются Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Правительством России. Работа по наполнению специальных дальневосточных разделов в федеральных целевых программах находится на особом контроле у вице-премьера - полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
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