|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Июля, 21:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Золото" на XII Чемпионате мира по гребле на лодках класса "Дракон" завоевала сотрудница Спецстроя России
Главная ценность любого предприятия — это кадры: высококвалифицированные специалисты и разносторонне развитые, творческие личности. Именно такие люди работают в Спецстрое России.
Ведущий специалист отдела учета, распределения и реализации жилья Обособленного Подразделения ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» по управлению и контролю за строительством объектов в г.ВладивостокеНатальяАрхипова знает секреты успешной работы: «Для того, чтобы качественно исполнять обязанности, нужно уметь планировать как рабочее, так и свободное время. Я предпочитаю активный отдых, следуя правилу, что лучший отдых – это не безделье, а смена деятельности».
С Натальей охотно соглашаешься, ведь все ее слова подтверждаютсяделами и серьезными достижениями. Команда «Тигры Владивостока», в которой девушка тренируется около шести лет, неоднократно побеждала в соревнованиях самого разного уровня: региональных, всероссийских и международных.
31 августа 2014 года в Польше завершился XII чемпионат мира по гребле на лодках класса «Дракон», в котором Архипова Наталья, в составе сборной России завоевала пять золотых медалей.
На озере Мальта соревновались команды из 15 стран: России, США, Канады, Эстонии, Швеции, Румынии, Италии, Филиппин, Польши, Франции, Швейцарии, Венгрии, Украины, Чехии и Германии.Российская сборная стала лидером этого чемпионата в медальном зачете –гребцы завоевали 28 медалей из них 16 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых на дистанциях 200, 500 и 2000 метров.
По словам Натальи, побеждает не только самая сильная, но и самая сплоченная команда: «Это командный вид спорта. Очень важно чувствовать плечо друга, помогать друг другу и верить, что команда не подведет – это и есть залог победы».
По словам Натальи, увлечение не мешает работе, а, наоборот, помогает. «Гребля – это тяжелый, интенсивный вид спорта, в нем тренируется не только физическая форма, но и такие качества как ответственность, организованность, собранность, появляется дополнительный стимул для самосовершенствования, в том числе и в профессии», - считает Наталья.
Лодка класса «Дракон» (Драгонбот) — это большое 20-ти или десятиместное каноэ, которое имеет голову и хвост дракона. Гребля в лодках «Дракон» входит в состав всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
- Центробанк отозвал лицензию у банка "Таатта"
- Международный дальневосточный морской салон во Владивостоке примет крупнейшие судостроительные компании
- Болиды ННК рулят в новой экипировке
- Корвет "Громкий" готов перейти на сдаточную базу АСЗ во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток расширил свои границы
- WWF России на Лесном форуме в Хабаровске представит анализ ситуации с лесопользованием
- Сбербанк запускает первую программу международного медицинского страхования
- ДВЖД перечислила в бюджеты регионов Дальнего Востока более 6 млрд рублей
- Уполномочен профинансировать
- В Сбербанк Онлайн появилась возможность звонить через интернет
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.