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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 12, 2016
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22 Декабря 2016, 09:10Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
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16 Января 2017, 15:20 | Регион сегодня
Более 176 млрд рублей перечислили в федеральный бюджет таможенники Дальнего Востока
Подведены итоги работы дальневосточных таможен в 2016 году, в том числе итоги формирования доходной части федерального бюджета.
За прошедший год таможни Дальнего Востока перечислили в государственную казну 176 млрд 76 млн рублей, выполнив установленный на 2016 год план на 103%.
Впереди по сборам и перечислению таможенных платежей таможни: Владивостокская - 97 млрд 324 млн рублей, Находкинская - 44 млрд 812 млн рублей и Хабаровская -10 млрд 261 млн рублей.
Для сравнения за 2015 год сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами Дальневосточного региона, составила 164 млрд 141 млн рублей.
В декабре 2016 года таможни Дальнего Востока перечислили 14 млрд 679 млн рублей, за аналогичный период 2015 года – 16 млрд 189 млн рублей.
Теги: бюджет таможня итоги года
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