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16 Января 2019, 10:15 | Регион сегодня |

Из Германии в КНР через Дальний Восток будет ходить контейнерный поезд

Партнером российской группы FESCO стала китайская государственная компания ZIH, специализирующейся на обеспечении логистики по маршрутам, проходящим через провинцию Хэнань

Транспортная группа FESCO и китайская компания Zhengzhou International Hub (ZIH) запускают регулярный контейнерный поезд из Гамбурга (Германия) в Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай) через пограничный переход Гродеково в Приморском крае в Суйфэньхэ (КНР).

Первый пробный состав из 43 сорокафутовых контейнеров был отправлен из Германии, перегружен в Бресте (Белоруссия) и отправлен в Чжэнчжоу по маршруту через Гродеково.

Партнером российской группы FESCO стала китайская государственная компания ZIH, специализирующейся на обеспечении логистики по маршрутам, проходящим через провинцию Хэнань, а также на трейдинге продуктов питания, продукции агропромышленного комплекса, вино-водочных изделий. Транзитный поезд из Европы в Китай через Дальний Восток России является самым протяженным из регулярных международных маршрутов на сети РЖД – его общая длина составляет 10 294 км, в том числе 609 км проходит по территории Белоруссии и 9 685 км – по РФ. Общее транзитное время составляет 18 суток, в том числе по территории Европы – 4 суток, по сети 1520 – 10 суток, по КНР – 4 суток. Основу грузопотока нового сервиса формируют товары, экспортируемые ZIH из Германии.

Как пояснили в компании FESCO, сторонами уже реализуются доставки грузов по другим проектам, в частности, с 2017 года через Монголию грузы по маршруту Китай-Европа-Китай было отправлено 127 поездов.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: КНР  контейнерный поезд  zih  Дальний Восток  fesco 


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