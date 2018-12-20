|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 17 Января, 16:03 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Из Германии в КНР через Дальний Восток будет ходить контейнерный поезд
Транспортная группа FESCO и китайская компания Zhengzhou International Hub (ZIH) запускают регулярный контейнерный поезд из Гамбурга (Германия) в Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай) через пограничный переход Гродеково в Приморском крае в Суйфэньхэ (КНР).
Первый пробный состав из 43 сорокафутовых контейнеров был отправлен из Германии, перегружен в Бресте (Белоруссия) и отправлен в Чжэнчжоу по маршруту через Гродеково.
Партнером российской группы FESCO стала китайская государственная компания ZIH, специализирующейся на обеспечении логистики по маршрутам, проходящим через провинцию Хэнань, а также на трейдинге продуктов питания, продукции агропромышленного комплекса, вино-водочных изделий. Транзитный поезд из Европы в Китай через Дальний Восток России является самым протяженным из регулярных международных маршрутов на сети РЖД – его общая длина составляет 10 294 км, в том числе 609 км проходит по территории Белоруссии и 9 685 км – по РФ. Общее транзитное время составляет 18 суток, в том числе по территории Европы – 4 суток, по сети 1520 – 10 суток, по КНР – 4 суток. Основу грузопотока нового сервиса формируют товары, экспортируемые ZIH из Германии.
Как пояснили в компании FESCO, сторонами уже реализуются доставки грузов по другим проектам, в частности, с 2017 года через Монголию грузы по маршруту Китай-Европа-Китай было отправлено 127 поездов.
- Из Германии в КНР через Дальний Восток будет ходить контейнерный поезд
- Сбербанк повышает ставки и меняет условия по промовкладам
- "Дальневосточный Госплан" должен остановить отток населения из региона
- В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 11,5% и достиг 3,42 млн т
- Владимир Путин встретился с избранными главами дальневосточных регионов
- Первое российское краболовное судно "Русь" будет работать на Дальнем Востоке
- Фонд развития Дальнего Востока докапитализирован на 10,6 млрд рублей
- Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
- Российские бюджеты намерены пополнить за счет запасов рыб и крабов Дальнего Востока
- Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.