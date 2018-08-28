|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 11 Сентября, 23:40 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Найти работу на Дальнем Востоке поможет сайт
Сегодня начал работу сайт Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
По своей концепции сайт ориентирован, прежде всего, на людей, которые ищут работу на Дальнем Востоке или хотели бы переехать в этот регион. Он позволяет искать вакансии в регионе, содержит основную информацию о преимуществах работы в ДФО, мерах государственной поддержки для тех, кто хочет переехать и работает на Дальнем Востоке, об Агентстве и другое.
Кроме того, сайт представляет собой канал для обратной связи: в разделе «Переехать на Дальний Восток» и в откликах на вакансии предусмотрена форма запроса для связи с сотрудниками Агентства.
Представляя АРЧК ДВ, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отметил: «Агентство выполняет две ключевые задачи: по привлечению новых жителей на Дальний Восток, а также по обеспечению хозяйствующих субъектов Дальнего Востока трудовыми ресурсами. Это две взаимосвязанные задачи, и роль Агентства состоит не только в том, чтобы обеспечить трудовыми ресурсами резидентов ТОР и компании Дальнего Востока, но и сделать так, чтобы люди приезжали на Дальний Восток и становились жителями нашего региона, связывали свою судьбу с Дальним Востоком».
Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, комментируя запуск сайта, заявил: «Сайт Агентства – это живой инструмент информирования и ведения диалога Агентства с заинтересованными людьми. Мы будем расширять функционал сайта, наполнять его новыми разделами о программах Агентства, в том числе для инвесторов и компаний, мерах поддержки населения, а также малого и среднего бизнеса Дальнего Востока».
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- Сбербанк подключился к борьбе с мировой киберпреступностью
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Для Дальнего Востока примут меры поддержки рождаемости
- Правительство России проработает меры поддержки для БАМа и Транссиба
- В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США
- Пять регионов ДФО получат поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.