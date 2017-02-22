|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 17 Марта, 04:45 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2017
16.03 |В Хабаровском крае малому бизнесу выписали "дорожную карту"
16.03 |Авиакомпания "Аврора" открывает новый дальневосточный рейс
16.03 |Первые абоненты в отдалённых районах Камчатки подключены к высокоскоростному спутниковому интернету
16.03 |Сбербанк объявляет акцию корпоративных клиентов банков с отозванной лицензией
15.03 |Вьетнамским компаниям презентовали инвестиционные возможности российского Дальнего Востока
22 Февраля 2017, 14:24Виктор МИЛУШ, генеральный директор ПАО "ДЭК": Расширяем зону обслуживания, оптимизируем бизнес-процессы 1 февраля 10-летие со дня образования отметила Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), созданная в результате реформирования энергетики Дальнего Востока. На сегодняшний день это крупнейшая энергосбытовая компания и гарантирующий поставщик электроэнергии в четырех субъектах РФ.
22 Февраля 2017, 14:12Отразится ли ликвидация Спецстроя на дальневосточной стройке? За последние 25 лет история показала, что строить на огромных просторах Дальнего Востока надо крупными силами. Тогда это будет эффективно, качественно и быстро. К сожалению, все эти годы более-менее значительные местные строительные компании не выдерживали испытания временем. Например, в Приморье в последние годы ушли со строительного рынка "Тихоокеанская мостостроительная компания", группы компаний RDS (ранее "Востокинвестстрой") и "Далта". Были и другие обидные потери.
20 Февраля 2017, 09:49На Дальний Восток федеральные продуктовые сети так и не дошли Основные тенденции последних двух лет в продуктовом ретейле на Дальнем Востоке, очевидно, сохранят свою силу, и уже в ближайшее время стоит ждать заметных изменений на рынке и даже в некоторой степени обновления состава игроков, считают эксперты.
Актуально
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
16 Марта 2017, 12:00 | Регион сегодня
Сбербанк объявляет акцию корпоративных клиентов банков с отозванной лицензией
Сбербанк объявляет специальное предложение для корпоративных клиентов кредитных организаций, у которых Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности.
Благодаря акции эти клиенты могут бесплатно открыть расчётный счёт в Сбербанке и получить обслуживание на три месяца стоимостью один рубль за каждый месяц обслуживания.
«Мы понимаем, что отзывы лицензии у кредитных организаций, мягко говоря, – неприятные новости для их корпоративных клиентов. Поэтому решили объявить такую акцию – избавить бизнесменов как минимум от незапланированных расходов на открытие нового расчетного счета», - отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.
Клиенты могут воспользоваться специальным предложением, обратившись в Сбербанк в течение 90 календарных дней с даты отзыва Банком России лицензии у обслуживающего банка.
Теги: Сбербанк
Loading...
Новости раздела
- Авиакомпания "Аврора" открывает новый дальневосточный рейс
- Сбербанк объявляет акцию корпоративных клиентов банков с отозванной лицензией
- Вьетнамским компаниям презентовали инвестиционные возможности российского Дальнего Востока
- Объем международных перевозок с КНР на ДВЖД за два месяца увеличился на 6,1%
- В свободном порту Владивосток откроется первый на Дальнем Востоке "алмазный" таможенный пост
- День китайского инвестора может обернуться для некоторых чиновников отставкой
- Завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017
- Количество коллективных заявок на получение дальневосточного гектара в феврале увеличилось на треть
- ДВЖД активно предлагает интернет-сервисы
- Жители Дальнего Востока осваивают терминальные устройства на ДВЖД
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
20 Февраля 2017, 09:05ОПРОС "Дальневосточного капитала": Кого предпочитает босс - командного игрока или свободного художника? То, что одни люди склонны играть в команде, а другие предпочитают одиночную работу, становится заметно уже при наблюдении за маленькими детьми. Даже в детских играх одних привлекает слаженная работа в команде, а другие хотели бы отвечать только за себя. Бесспорно, взрослая жизнь диктует свои условия: любой крупный и средний бизнес предполагает слаженную команду. А вот остается ли простор "свободным художникам" (как среди сотрудников, так и среди руководителей), рассуждали представители дальневосточных компаний.
17 Февраля 2017, 17:45Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города Человеку с рождения важно находиться в правильной атмосфере - семьи, человеческого окружения, пространства, энергетики, в конце концов. И только тогда он может гармонично развиваться, расти духовно и делать то, что ему предназначено.