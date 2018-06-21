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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:20 |
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Вопросы умножения человеческого капитала обсудили во Владивостоке
В конференции приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, кадровых агентств, вузов ДФО. Из федералов – Минвосторазвития, выступившее одним из инициаторов мероприятия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральная служба по труду и занятости. Организаторами дискуссии выступили кадровое агентство «Анкор» и НПФ «Телеком Союз», организатор конгрессов LBS International Conferences. Крупные российские холдинги и региональные компании делились опытом привлечения кадров и задавали вопросы.
По словам замминистра Минвостокразвития Александра Осипова, чтобы обеспечить людей хорошей работой с высокой зарплатой и создать комфортную среду для жизни в регионе, необходимо сосредоточиться на трех приоритетах: территории опережающего развития (ТОР), значимые приоритетные проекты и концентрация ресурсов государственных программ, направленных на развитие регионов. Таких программ порядка 40, но общей картины - как они могут повлиять на привлечение в регион квалифицированного персонала, закрепление в регионе населения, пока нет.
- Сейчас нам нужно сосредоточиться на выполнении первоочередных шагов в решение этой проблемы: разработка качественных образовательных программ, организация поиска и доставки в регион уже подготовленных высококвалифицированных специалистов. Этим уже в скором времени сможет заняться Агентство по развитию человеческого капитала, создаваемое по инициативе министерства, - акцентировал Александр Осипов
Сегодня принято решение о создании трех ТОР - двух в Хабаровском крае и одной в Приморье. На подходе, как сообщил Александр Осипов, еще несколько. В конце апреля на правительственной комиссии будут приниматься решения о создании таких территорий в Якутии, Амурской и Магаданской областях, на Камчатке и Чукотке. Проекты, которые могут наполнить эти ТОРы, известны, есть примерное понимание потребности необходимого персонала.
- Уже сейчас ТОРам нужны 12 тысяч человек, и мы видим, что полностью восполнить эту потребность регион в данный момент не в состоянии. Значит, нужно привлекать из других регионов, - говорит и.о. начальника департамента развития человеческого капитала Минвостокразвития Александр ЗУБРИЦКИЙ.
В привлечении кадров работодатель сможет рассчитывать на федеральную поддержку. Разработан закон о трудовой мобильности, который предусматривает выделение 225 тысяч рублей на переезд и социальный пакет для решившегося на смену места жительства специалиста. По словам заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Максима Паршина, планируется, что в программе повышения трудовой мобильности примут участие 15 регионов России, из которых шесть дальневосточные
В рамках конференции была презентована новая информационная система – проект «Карта труда», которая позволяет получить полное представление о вакансиях на предприятиях, находящихся в других регионах Российской Федерации и испытывающих потребности в привлечении трудовых ресурсов
По мнению Максима Паршина, необходимо переформатировать и работу центров занятости. Они должны превратиться в деловые центры, их партнерство с работодателями и соискателями должно быть направлено не только на обеспечение занятости населения, но и на конкретные потребности бизнеса.
- Сегодня фактически нет полноценной информации о том, где и какой квалификации работают люди и сколько их будет необходимо в ближайшие два-три года. Есть разрозненные данные компаний, но нет общих, на которых можно было бы построить исследования, - говорит заместитель генерального директора НПФ «Телеком Союз» Валентин ТИМАКОВ. – Рынок труда очень сложный, одной из болезненных проблем является миграция из региона высококвалифицированных кадров. В этой связи, считаю очень своевременным решение о создании Агентства по развитию человеческого капитала, задача которого преломить тенденцию и повернуть вектор миграционного потока. Наша компания готова в этом участвовать: от анализа рынка труда до поиска и организации переезда на Дальний Восток персонала необходимой квалификации.
По итогам конференции участникам был представлен и одобрен проект резолюции, в который вошли конкретные предложения и мероприятия по обеспечению работников жильем. Признаны необходимыми популяризация рабочих и инженерно-технических профессий, развитие и информационная поддержка трудовой мобильности граждан, создание нового социального стандарта для переселенцев на Дальний Восток, формирование новой системы центров занятости и превращение их в центры деловой активности населения. На конференции прозвучало предложение в рамках Дальневосточного региона учредить награду в области развития человеческого капитала в номинациях: лучший регион ДФО в области реализации программ по привлечению персонала, лучший центр занятости.
Лариса ЛАРИНА
Журнал "Дальневосточный капитал"
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