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Туристы из 47 стран мира станут пассажирами турпоездов через ДФО

В 2019 году 12 чартерных спецпоездов пройдут по Транссибирской магистрали для туристов из 47 стран мира

Поддержку проекту немецкой компании "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" (Lernidee Еrlebnisreisen GmbН) оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

"Первый поезд в рамках проекта был запущен в начале мая. Он вышел по маршруту Москва – Пекин с Казанского вокзала. Пассажирами поезда стали 174 туриста из 14 стран мира", – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по Развитию Дальнего Востока.

Глава Агентства напомнил, что в марте текущего года АНО АПИ и "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" (Lernidee ЕrlebnisreisenGmbН) заключили соглашение о сотрудничестве по привлечению инвесторов в туристической сфере. "Компания – один из стратегически важных партнеров Агентства по реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение туристской привлекательности регионов Дальнего Востока России для иностранных туристов", - прокомментировал он.

Компания "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" настроена совместно с АНО АПИ активно развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Востоке России с привлечением инвестиций в туристические проекты. По словам Леонид Петухова, летом этого года немецкий партнер планирует запуск 4 чартерных речных круизов по реке Лена из Якутска в дельту реки Лена недалеко от Тикси. "Это будет пробный запуск для гостей компании из стран Северной Америки", – пояснил он, отметив, что АНО АПИ намерено привлекать "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" для информирования зарубежных инвесторов, заинтересованных в осуществлении инвестиций в туристические объекты регионов Дальнего Востока России и реализовывать с немецкой компаний совместные маркетинговые мероприятия.

По словам владельца и президента компании Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" Ханса Энгбердинга, туристические проекты позволяют сделать Россию более открытой и показать с дружеской стороны. "Есть те, кто сомневается в уровне комфорта. В основном едут те, у кого любопытство берёт верх перед всякого рода страхами. И вдруг, оказавшись здесь, они видят совсем не ту Россию, о которой им рассказывают в газетах. Меня особенно радует, как во время путешествия меняются туристы. Сначала они держатся весьма официально с персоналом поезда. Но уже на третий день начинаются улыбки, разговоры, дружба, потому что они встречают очень доброжелательное и открытое отношение к себе. В конце путешествия прощаются с поездной бригадой уже чуть ли не со слезами. И я их понимаю. Красота России и русская душа – это незабываемые ощущения. Я сам это много раз переживал", – рассказал он.

Отметим, что Ханс Энгбердинг является автором нескольких книг про Транссибирскую магистраль. Путеводитель "Транссибирская магистраль" стала самой популярной книгой про Россию в Германии. В 2018 году был издан 11 тираж этой книги.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ДФО  туризм 


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