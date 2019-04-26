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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Туристы из 47 стран мира станут пассажирами турпоездов через ДФО
Поддержку проекту немецкой компании "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" (Lernidee Еrlebnisreisen GmbН) оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
"Первый поезд в рамках проекта был запущен в начале мая. Он вышел по маршруту Москва – Пекин с Казанского вокзала. Пассажирами поезда стали 174 туриста из 14 стран мира", – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по Развитию Дальнего Востока.
Глава Агентства напомнил, что в марте текущего года АНО АПИ и "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" (Lernidee ЕrlebnisreisenGmbН) заключили соглашение о сотрудничестве по привлечению инвесторов в туристической сфере. "Компания – один из стратегически важных партнеров Агентства по реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение туристской привлекательности регионов Дальнего Востока России для иностранных туристов", - прокомментировал он.
Компания "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" настроена совместно с АНО АПИ активно развивать люксовый сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Востоке России с привлечением инвестиций в туристические проекты. По словам Леонид Петухова, летом этого года немецкий партнер планирует запуск 4 чартерных речных круизов по реке Лена из Якутска в дельту реки Лена недалеко от Тикси. "Это будет пробный запуск для гостей компании из стран Северной Америки", – пояснил он, отметив, что АНО АПИ намерено привлекать "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" для информирования зарубежных инвесторов, заинтересованных в осуществлении инвестиций в туристические объекты регионов Дальнего Востока России и реализовывать с немецкой компаний совместные маркетинговые мероприятия.
По словам владельца и президента компании Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" Ханса Энгбердинга, туристические проекты позволяют сделать Россию более открытой и показать с дружеской стороны. "Есть те, кто сомневается в уровне комфорта. В основном едут те, у кого любопытство берёт верх перед всякого рода страхами. И вдруг, оказавшись здесь, они видят совсем не ту Россию, о которой им рассказывают в газетах. Меня особенно радует, как во время путешествия меняются туристы. Сначала они держатся весьма официально с персоналом поезда. Но уже на третий день начинаются улыбки, разговоры, дружба, потому что они встречают очень доброжелательное и открытое отношение к себе. В конце путешествия прощаются с поездной бригадой уже чуть ли не со слезами. И я их понимаю. Красота России и русская душа – это незабываемые ощущения. Я сам это много раз переживал", – рассказал он.
Отметим, что Ханс Энгбердинг является автором нескольких книг про Транссибирскую магистраль. Путеводитель "Транссибирская магистраль" стала самой популярной книгой про Россию в Германии. В 2018 году был издан 11 тираж этой книги.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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