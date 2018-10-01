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16 Июня 2015, 19:05 | Регион сегодня

Следующий учет амурского тигра в России будет в 2020 году

Об этом заявил глава Минприроды России Сергей Донской 15 июня во Владивостоке по итогам совещания по вопросам учета амурского тигра в зимний период 2014-2015 гг. В совещании приняли участие специалисты WWF России.

Как подчеркнул глава Минприроды России С. Донской, по данным переписи 2015 года, на территории ДФО обитает не менее 523 амурских тигров.Россия может гордиться: главный итог совместной работы - 30 лет стабильной численности амурского тигра,самой крупнойнефрагментированной популяции этого вида в мире, в то время как в других странах происходило его катастрофическое сокращение, пишет журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Амурского филиала WWF России.

Учеты тигров на всем ареале проводились на Дальнем Востоке раз в 10 лет, обеспечивая информацией не только об абсолютном количестве хищников, но иизменению их распространения, успеху размножения и гибели животных. Это позволяло пересматривать государственную Стратегию сохранения редкого вида и корректировать десятилетние Планы действий.


 

«Учеты не самоцель - необходимо полученные данные превратить в природоохранные мероприятия, - комментирует директор Амурского филиала WWF России, кандидат биологический наук Юрий Дарман, Заслуженный эколог РФ. - Выявленные концентрации тигров показывают правильность решения о создании национального парка на реке Бикин, охранных зон вокруг Уссурийского заповедника, нацпарков «Удэгейская легенда» и «Зов Тигра», усилении системы ООПТ в бассейне Хора. Появившиеся новые очаги обитания тигров на левобережье Амура подтверждают назревшую необходимость организации Помпеевского национального парка в Еврейской автономной области и Арсеньевского заказника в Хабаровском крае. Особую тревогу вызывают «белые» пятна на карте встреч следов тигров в лучших его местообитаниях – значит, или убиты сами тигры, или выбиты браконьерами дикие копытные животные. Здесь требуется вмешательство силовых структур и государственных органов управления охотничьим хозяйством».

Фронтальный учет на всем ареале амурского тигра – а это около 20 млнга – мероприятие дорогое. В промежутках достаточно отслеживать ситуация на 10-15% территории. Такой учет по следам на 16 площадках ведется с 1998 года, и его результаты позволили правильно прогнозировать состояние популяции в 2015 году – стабилизацию и некоторое увеличение.

В этом году одновременно с учетом по следам во всех заповедниках и национальных парках в ареале тигра был проведен учет зверей с помощью 686 фотокапканов, которые позволили выявить и индивидуально распознать по рисунку на шкуре каждую кошку. В будущем именно этим методом рекомендовано проводить ежегодный мониторинг.

«Прошедший учет тигра высветил несколько серьезных проблем, которые предстоит решать в последующие годы. Одна из них – снижение численности диких копытных, особенно на территории Хабаровского края, в результате гибели от многоснежья и бескормицы, - говорит координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России Павел Фоменко. -Сейчас Всемирный фонд дикой природы совместно с Департаментом охотнадзора по Приморскому краю и Комитетом охотничьего хозяйства Хабаровского края делает оценку гибели копытных. Крайне важно на основании полученных данных принять срочные и правильные административные меры по ограничению или полному запрету охоты на косулю и изюбря, наиболее пострадавших от завальных снегов».

Как отмечает П. Фоменко,особо остро стоит проблема незаконной охоты на копытных животных с целью дальнейшей перепродажи мяса:«Это реальная угроза благополучию тигров и охотничьим хозяйствам, у которых браконьеры, по сути, воруют их ресурсы. Необходимо на законодательном уровне определить порядок транспортировки и оборота продукции охоты, разрушить налаженные схемы нелегальной торговли диким мясом».

Фото тигра– © WWF России/Владимир Филонов

Фото с совещания – пресс-служба Минприроды России

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: учет тигра  wwf  амурский тигра 


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