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Подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве на Дальнем Востоке России и Японии
Речь идет о двустороннем сотрудничестве на российском Дальнем Востоке. Подписи под документом поставили Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и Министр экономики, торговли и промышленности Японии, Министр по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития России.
Стороны будут осуществлять развитие российско-японского производственного и инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке, в том поддерживать реализацию инвестпроектов в территориях опережающего развития и Свободном порту Владивосток.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «это еще один важный шаг для наших стран».
«Мы видим большой интерес японской стороны к реализации проектов в восточной части нашей страны. Но на практике реализуется не так много проектов. Результаты сегодняшних переговоров лидеров России и Японии, подписанный нами документ, решение о создании совместной платформы с JBIC - это очевиднейшие сигналы о том, что можно и нужно работать на Дальнем Востоке», - подчеркнул глава Минвостокразвития России.
Напомним, накануне состоялось еще одно значимое событие - в рамках рабочей встречи вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева со старшим управляющим директором Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маедой, прошло подписание основных условий создания центра поддержки японского бизнеса, который будет заниматься привлечением японских инвесторов в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Таким образом, стартовал второй этап реализации инвестиционной платформы, о которой было объявлено на втором Восточном экономическом форуме.
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