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16 Декабря 2016, 19:20 | Регион сегодня

Россия и Япония заключили 23 соглашения по развитию Дальнего Востока

В ходе визита Президента России Владимира Путина в Японию подписан 81 документ между российской и японской сторонами, из них 23 документа напрямую касаются экономического сотрудничества на Дальнем Востоке.

Подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии. Речь идет о двустороннем сотрудничестве на российском Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития России.

Корпорация развития Дальнего Востока и «Иида Груп Холдингз» (Iida Group Holdings) подписали основные условия реализации проекта в сфере деревообработки и строительства жилья. В соответствии с документом японская сторона планирует реализовать в Приморском крае проект по строительству деревообрабатывающего завода с общим объемом инвестиций 20 млн долларов США. При этом глубина переработки древесины составит 54% от объема заготовки. Древесные отходы компания планирует пустить на производство топливных гранул (пеллет).

«Подписание соглашения с «Иида Груп Холдингз» стало важным шагом в продолжение совместной работы, закрепленной в рамках ВЭФ-2016 меморандумом о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке. Потенциал сотрудничества с зарубежными инвесторами довольно высок. Иностранные компании инвестируют в перспективные ниши и зарабатывают хорошую прибыль на Дальнем Востоке. Уже два инвестора на сегодняшний день реализуют проекты с участием японских инвестиций в ТОР на Дальнем Востоке. Оба предприятия уже построены, успешно работают», - говорит генеральный директор АО «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Подписан меморандум о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Японской организацией по развитию внешней торговли (Джетро). Стороны договорились о содействии японским компаниям малого и среднего бизнеса в реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и взаимном продвижении товаров на рынке двух стран.

АПИ и Администрация Приморского края заключили меморандум с "Джей Джи Си Корпорейшн" (JGC Corporation) и Обществом социально-медицинской помощи Хокуто. Речь идет об инвестиционном сотрудничестве с японскими компаниям на российском Дальнем Востоке, направленном на внедрение передовых медицинских технологий. В частности, планируется построить амбулаторный реабилитационно-восстановительный центр в Свободном порту Владивосток.

"Мы очень рады, что подписали сегодня это соглашение, так как оно закладывает основу для совместного сотрудничества в одной из важнейших сфер для нашего региона - в области здравоохранения. Японские реабилитационные услуги являются одними из лучших в мире. Мы договорились о создании современного реабилитационно-восстановительного центра", - отметил генеральный директор АПИ Петр Шелахаев.

Прошло подписание основных условий создания совместного предприятия между АПИ и Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) в целях стимулирования и расширения инвестиционной деятельности японских компаний в рамках проектов, осуществляемых на территории опережающего развития и на территории Свободного порта Владивосток.

Апи заключило еще два документа: меморандум о намерениях с компанией "Марубэни Корпорейшн" в сфере реализации энергетических проектов на Дальнем Востоке, соглашение о сотрудничестве с "Маекава Ко. Лтд." и "Марубени Корпорейшн" по расширению производственных мощностей "Михайловского бройлера" по производству и переработке мяса птицы и организации экспорта продукции в страны АТР.

Остальные соглашения и меморандумы заключены между японскими и российскими инвесторами, а также между японский стороной с дальневосточными регионами по реализации совместных проектов: 

Меморандум о сотрудничестве между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии в области развития Эльгинского угольного комплекса;

Меморандум о намерениях о совместной реализации проекта по строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта «Хабаровск» (Новый) между ОАО «Хабаровский аэропорт» и компанией «Содзицу»;

Меморандум о взаимопонимании между Внешэкономбанком, ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» и Японским банком международного сотрудничества (JBIC) о финансировании строительства завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке;

Меморандум о сотрудничестве между ООО «УК «Колмар» и «Марубени Корпорейшн»;

Соглашение о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть», «Марубени Корпорейшн», «Мицубиси Хэви Индастриз» по совместному технико-экономическому обоснованию проекта строительства газохимического комплекса на Дальнем Востоке Российской Федерации;

Совместная декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере развития возобновляемых источников энергии между ПАО «Русгидро», Правительством Республики Саха (Якутия) и Японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (НЭДО);

Соглашение о сотрудничестве по расширению использования газотурбинных установок при реализации проектов на территории Дальнего Востока России между ПАО «Русгидро» и компаниями «Кавасаки Хэви Индастриз», Лтд. «Соджиц Корпорэйшн»;

Соглашение о намерениях по разработке пеллетного проекта на Дальнем Востоке России мощностью 500 000 тонн между РФП Групп и «Дайчу Корпорейшн»;

Соглашение о намерениях по финансированию проекта производства пеллет мощностью 90 000 тонн между РФП Групп и Проспект Компани Лтд.;

Меморандум о взаимопонимании в подготовке дальнейшего подробного ТЭО в сфере энергетики Дальнего Востока России между Правительством Республики Саха (Якутия) и Эрнст энд Янг Адвайзори Ко. Лтд.;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Сахалинской области и Корпорацией «Джей-Джи-Си» в отношении реализации проекта по созданию микро-завода СПГ в Сахалинской области;

Меморандум о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Создание круглогодичного тепличного комплекса» в городском округе «город Якутск» между Правительством Республики Саха (Якутия), Окружной администрацией города Якутска и «Хоккайдо Корпорэйшн Ко. ЛТД»;

Меморандум о сотрудничестве между Сахалинской областью, «Мицуи Корпорейшн» и «Чиёда Корпорейшн»;

Соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики между ОАО «ЯТЭК», Правительством Республики Саха (Якутия) и компаниями «Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд.», «Соджиц Корпорейшн»;

Договор между Фондом единого института развития в жилищной сфере и «Никкен Секкей Лтд.» о реализации проекта по разработке концепции развития (мастер-плана) Владивостокского городского округа;

Меморандум о взаимопонимании по реализации проекта расширения действующего тепличного комплекса между Хабаровским краем и Корпорацией «Джей-Джи-Си».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: АТР  Япония 


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