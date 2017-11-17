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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Января, 15:31 |
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В Приморье цены на дома и коттеджи растут быстрее всех
Динамика цен на дома в некоторых регионах претерпели за год сильные колебания. Приморский край занял третье место среди регионов с самыми быстрорастущими ценами.
Так, в Омской области среднее предложение подорожало на 21,3%, в Кировской – на 19,9%, в Приморском крае – на 19,4%, в Дагестане – на 17%, в Ставропольском крае – на 14,9%.
Подводя итоги года за рынке домов и коттеджей в 83 регионах России, специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» отметили, что среднее домовладение по стране стоит 5 млн рублей и за год подешевело на 2,8%. Элитные предложения в исследование не включались. Выяснилось также, что дешевые дачи «уходят» с рынка в несколько раз быстрее, чем дорогие капитальные строения с обширными участками земли.
В пятерку самых дорогих регионов по стоимости домов входят Москва, где среднее домовладение стоит 18 878 547 рублей, Московская область (14 435 834 рубля), Крым (13 800 045 рублей), Санкт-Петербург (13 291 900 рублей) и Краснодарский край (9 830 267 рублей).
В первой двадцатке рейтинга оказались в основном кавказские республики и регионы Севера и Дальнего Востока. «На Дальнем же Востоке квартиры столь же дороги, что и дома», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».
Очень недороги дома в Еврейской автономной области - 2 041 767 рублей.
Средняя цена дома по России, согласно данным портала, составляет 5 012 826 рублей, средняя цена квадратного метра – 36 816 рублей.
Цена квадратного метра дома упала в 54 регионах, выросла в 29.
Средняя динамика на дома по стране за прошедший год такова: стоимость лота подешевела на 2,8%, квадратный метр подорожал на символические 0,6%.
«Динамика цен на дома всегда более выражена, чем на квартиры, поскольку дома менее стандартизированы по формату. Их площадь может варьироваться от 30 кв. м до 3 000 кв. м, про качество и говорить нечего – разница бывает огромна, – комментирует Павел Луценко. – Тем не менее, в двух третях регионов случилось падение цен, а рост – лишь в одной трети: тенденция очевидна. Сохранится она и в дальнейшем, так как дешевые предложения (в первую очередь, дачные дома с участками 6−12 соток) продолжают «вымываться» с рынка, а относительно дорогие (даже вне элитного сегмента, который мы не рассматривали) – «зависают» надолго».
Цены на дома на Дальнем Востоке ( в регионах РФ )
N Регион Цена за дом, руб. Прирост за год Цена, руб./кв. м Прирост за год
7 Якутия 8820000 −7,3% 44562 −13,7%
9 Сахалин 7816666 7,8% 59135 5,5%
18 Приморье 6273529 19,4% 42507 16,4%
24 Камчатка 5050064 7,0% 49845 12,7%
28 Приамурье 4744510 3,5% 38914 7,0%
30 Хабаровский край 4671631 −16,9% 36074 −17,6%
74 Магадан 2800417 −3,4% 65728 −1,7%
81 Еврейская АО 2041767 −11,6% 25281 −8,8%
Фото с сайта mirkvartir.ru
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