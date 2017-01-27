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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Февраля, 12:44 |
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На Дальнем Востоке может появиться ТОР для развития аквакультуры
«У нас такой отрасли как аквакультура на Дальнем Востоке нет, но есть нечасто выдающийся шанс создать новую отрасль. Для того, чтобы это сделать быстро и эффективно, надо применять все меры стимулирования. Например, взять оболочку территорий опережающего развития. Она себя уже неплохо зарекомендовала. Надо эту оболочку распространить и на тех людей, которые будут приходить с инвестициями в аквакультуру. Мы посмотрим, как это лучше сделать технологично, но смысл очень простой – любой человек, который заходит в аквакультуру, создает новые предприятия, может стать резидентом территории опережающего развития. Условное название этой ТОР – «Рыбохозяйственная». Смысл очень простой: любой человек, который вкладывает деньги в развитие экономики Дальнего Востока, должен пользоваться льготами», - подчеркнул вице-премьер.
Как прокомментировал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, подготовлены поправки в закон о территориях опережающего развития, позволяющие создать такие специализированные ТОР, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
«Завершается их подготовка к внесению в Госдуму. В весеннюю сессию мы планируем, что они будут приняты. Схему предлагаем простую: победитель аукциона на право использования акватории получает предложение стать резидентом ТОРа, а его рыбоводный участок включается в границы ТОР», - сказал замглавы Минвостокразвития России.
По его словам, также подготовлены законодательные поправки в сфере охраны рыбоводных участков.
«В соответствии с разработанным законопроектом, рыбоводные участки могут быть признаны объектом охраны в соответствии с законом о частной охранной деятельности. Частные охранники могут осуществлять охрану в отношении рыбоводных участков, но при этом Правительство России может установить особенности этой деятельности», - уточнил Александр Крутиков.
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