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Клиенты ВТБ24 пожертвовали 22 млн рублей подопечным Фонда Константина Хабенского
Благодаря участникам проекта «Малый бизнес с Большим сердцем» в 2016 году удалось оплатить лечение 29 детей, для 11 проведены высокоточные медицинские обследования, 8 ребят получили необходимые для продолжения лечения препараты, а 5 детей — жизненно важное медицинское оборудование и расходные материалы.
Кроме того, благотворительная программа позволила организовать психологическую реабилитацию для детей и членов их семей, проходящих лечение в нейроонкологическом отделении Морозовской детской больницы.
Также на собранные средства частично оплачена покупка необходимого оборудования для НИИ детской онкологии, гематологии и трасплантологии им. Р.М. Горбачёвой, ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н. Блохина», ГБУЗ МО «Люберецкая районная больница № 3» и реабилитационного центра «Русское поле».
В 2016 г. в рамках сотрудничества Фонда Константина Хабенского и ВТБ24 были проведены образовательные семинары для врачей онкологов из Воронежа и Кемерово, Владивостока, организовано участие в Международном конгрессе SIOP заведующего онкологическим отделением Морозовской детской больницы.
«Транзакции в поддержку проекта «Малый бизнес с Большим сердцем» мы фиксируем каждый день, данная статистика свидетельствует о том, насколько российский малый бизнес социально-ориентирован. Получив простой и понятный сервис, наши клиенты собрали для Фонда значительную сумму, и это реальная помощь», — отметила член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Надия Черкасова.
«Первый год нашего сотрудничества с ВТБ24 показал: у российского малого бизнеса действительно большое сердце. То, с какой готовностью компании включились в поддержку Фонда, и то, каких результатов нам уже удалось добиться благодаря собранным пожертвованиям, невероятно вдохновляет меня и всю команду Фонда. Спасибо вам огромное за вашу поддержку!» — отметил Константин Хабенский, основатель благотворительного Фонда помощи детям с опухолями мозга.
Досье "Дальневосточного капитала": Проект ВТБ24 и Фонда Константина Хабенского «Малый бизнес с Большим сердцем» стартовал в феврале 2016 г. Банковский сервис предоставляет возможность малому бизнесу совершать отчисления по одному клику в интернет-банке, системно участвовать в благотворительности без дополнительных затрат времени. Уникальность решения ВТБ24 заключается в том, что это B2B-сервис, который делает вопрос перевода средств на благотворительность максимально простым.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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