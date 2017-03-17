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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:15 |
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Перевозки транзитных контейнеров по МТК "Приморье-1" в феврале выросли на 20 %
За два месяца 2017 года по международному транспортному коридору «Приморье-1», который связывает железной дорогой северные провинции Китая и порты Приморского края, перевезено 1118 контейнеров (в двадцатифутовом эквиваленте – TEU). При этом в январе по МТК было перевезено 508, а в феврале – 610 TEU.
Следует отметить, что активный рост в данном сегменте перевозок начался в середине прошлого года, после того как был предпринят ряд шагов по укреплению позиций российских железных дорог на транспортно-логистическом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Чтобы привлечь дополнительные объемы к перевозке по МТК «Приморье-1», были оптимизированы стоимостные условия на всем пути следования груза по территории России, усовершенствована технология передачи грузов через погранпереход, установлен понижающий коэффициент к железнодорожному тарифу на групповые отправки и контейнерные поезда. Большим шагом на пути реализации транзитного потенциала стало формирование твердого графика для следования транзитных контейнерных поездов. Время следования в пути такого поезда по территории России не превышает 13-и часов.
Транзитный груз из Владивостока и Находки отправляется морем в Южную Корею, Японию и на юг Китая. Последнее направление является наиболее востребованным из-за ограниченных пропускных способностей сухопутных маршрутов в КНР – между северными провинциями и крупнейшими портами. В структуре груза наибольший объем занимают пиломатериалы, однако перевозятся и сельскохозяйственные товары, такие как соевые бобы, кукуруза, крахмал и рис.
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