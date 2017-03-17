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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Грузовой экспресс – 2" может увеличить ежемесячную погрузку контейнеров на станциях ДВЖД
– В условиях усиления конкуренции возрастает ценность каждого грузоотправителя, – сообщил первый заместитель начальника железной дороги Игорь Филатов. – Нужно не просто удовлетворять спрос, а формировать его на основе индивидуальной работы, повышения качества транспортных услуг и внедрения инновационных проектов.
Как отметил начальник Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ДТЦФТО) Максим Белоусов, основным конкурентом железной дороги на рынке перевозок грузов по-прежнему является автомобильный транспорт, однако развитие собственных конкурентных преимуществ, прежде всего скорости и надежности доставки, поможет привлечь дополнительных клиентов.
По его мнению, необходимо сосредоточить усилия на реализации комплексной транспортно-логистической услуги «Грузовой экспресс», которая уже успешно зарекомендовала себя при формировании на станциях Мыс Чуркин и Угольная в Приморье ускоренных рефрижераторных поездов. В 2016 году в центральные регионы страны в подобных составах было перевезено около 291,3 тыс. тонн рыбы (44 % от общего объема). В настоящий момент рассматриваются способы ее расширения.
Перспективная технология предусматривает консолидацию контейнеров со станций Мыс Чуркин, Владивосток, Первая Речка, Артем-Приморский-1 на станции Угольная для последующей отправки по специализированному расписанию в направлении станций Московской, Свердловской и Западно-Сибирской железных дорог. Составы этих поездов смогут дополняться фитинговыми платформами с контейнерами по пути следования. По оценкам специалистов ДТЦФТО, на первоначальном этапе «Грузовой экспресс – 2» позволит дополнительно перевозить 1,5 тыс. TEU в месяц.
Другой сферой интересов являются региональные перевозки, прежде всего в направлении Комсомольска-на-Амуре. Сейчас контейнеры с западных регионов доставляются в Хабаровск в составе поездов, а до конечного пункта назначения отправляются автотранспортом. Чтобы привлечь объемы, специалистами будет проработана возможность накопления контейнерных партий на станции Хабаровск-2 с последующей отправкой на станцию Комсомольск. Так называемая технология «Блок-трейн» может привлечь еще 300 TEU в месяц.
Наряду с проектами по привлечению грузопотока, участники оперативной комиссии сошлись во мнении о необходимости качественного транспортного обслуживания вновь создающихся и развивающихся производств. В качестве примера такой работы приведена договоренность с Амурской лесопромышленной компанией о полном логистическом аутсорсинге. В перечень оказываемых клиенту услуг входят не только погрузо-разгрузочные работы, но и таможенное декларирование, экспедирование в портах, фрахт судов.
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