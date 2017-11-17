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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дороги на месте не стоят
И в этом смысле Дальневосточный федеральный округ - все еще непаханое поле для государственных вложений. Справедливости ради: в последние годы в этой отрасли наблюдаются серьезные сдвиги. Только за последний год, по словам министра транспорта РФ, в ДФО реконструировано и построено более 225 км дорог федерального подчинения. Но до идеала ой как далеко. Пока что только 55% федеральных трасс в регионе соответствуют нормативным требованиям. И это значительно ниже, чем по стране. Об этом главе государства на Госсовете, состоявшемся в дни работы Восточного экономического форума, докладывал министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ.
Представьте, нормативам соответствуют лишь чуть более половины от всех федеральных дорог, которые во многих регионах являются практически единственными транспортными артериями, соединяющими административные центры субъектов Федерации, главные города, в которых сосредоточена основная часть населения. При этом (с нашими-то расстояниями!) плотность автомобильной сетки на Дальнем Востоке существенно ниже, чем в целом по стране. Только в самом населенном Приморском крае этот показатель наиболее близок к среднероссийскому. Около 80% дорог с твердым покрытием расположено в южной части Дальнего Востока и на Сахалине.
Напомним, по территории округа проходят важнейшие федеральные трассы «Амур», «Вилюй», «Лена», «Уссури», «Колыма». Общая же протяженность автомобильных магистралей Дальневосточного региона, включая ведомственные дороги, составляет порядка 78 300 км.
Досье «Дальневосточного капитала»: Автомобильная дорога «Колыма» (Якутск - Магадан) протяженностью 2021 км проходит по территории Республики Саха (Якутия) (км 0 - км 1187) и Магаданской области (км 1187 - км 2021).
Протяженность автомобильной дороги «Уссури» (Хабаровск - Владивосток) - 752 км, из которых федерального значения 740 км (12 км проходит по г. Хабаровску), в том числе 228 км проходит по территории Хабаровского края, 512 км проходит по территории Приморского края.
Автомобильная дорога «Амур» (Чита - Хабаровск) протяженностью 2097 км проходит по территории Забайкальского края (км 0 - км 794), Амурской области (км 794 - км 1811) и ЕАО (км 1811 - км 2097). На всем протяжении автомобильная дорога имеет асфальтобетонное покрытие и соответствует III технической категории.
Автомобильная дорога А-360 «Лена» (Невер - Якутск) протяженностью 1157 км имеет общее направление с юга на север, проходит по территории Амурской области (км 0 - км 268) и Республики Саха (Якутия) (км 268 - км 1157).
Автомобильная дорога А-331 «Вилюй» - проектируемая автомобильная дорога федерального значения, которая должна соединить северные районы Иркутской области и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна через Братск, Усть-Кут, Мирный с конечной точкой в Якутске. Длина трассы составит до 3 тыс. км. В настоящее время существуют участки будущей трассы от Тулуна до Усть-Кута (бывшая Р-419), от Мирного до Якутска, остальные участки - преимущественно по автозимникам.
На сентябрьском Госсовете Максим Соколов доложил президенту, что уже до конца этого года доля «федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, будет доведена до 77%, а к концу 2018 года - практически до 83%, и это будут показатели, соответствующие в целом ситуации по стране».
Повышение транспортной доступности отдаленных регионов - одна из ключевых задач для федерального правительства, а в госпрограмме «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» в обязательном порядке должен быть сформирован особый, специальный раздел по Дальнему Востоку. Как сообщает Минвостокразвития, до 2020 года в ДФО будет построено и реконструировано свыше 800 км автомобильных дорог, из которых 420 км - федеральных. В министерстве автодорожную тему накрепко привязывают не только к вопросам повышения качества жизни населения, но и к возможностям задействовать транспортно-логистический потенциал региона для развития деловых отношений с сопредельными странами.
«Реконструкция автомобильной дороги «Уссури» (Хабаровск - Владивосток) будет способствовать развитию экономики и торговли с пограничными районами КНР, Республики Корея и КНДР, а также с Японией и другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона», - говорит замминистра Артур НИЯЗМЕТОВ.
Помимо реконструкции основных федеральных автомагистралей «Лена», «Амур», «Колыма», уже в ближайшей перспективе совершенно новое звучание в контексте развития логистических возможностей юга Дальнего Востока приобретет строительство автомагистрали «Восток» (Хабаровск - Находка), которая значительно улучшит автотранспортную составляющую для портов Находки и Восточного.
И, несомненно, одной из наиболее значимых автодорожных строек сегодня становится трасса Владивосток - Находка - порт Восточный, которая является частью международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин - Суйфэньхэ - Гродеково - Владивосток - Находка - порт Восточный. В прошлом году был введен в строй ее первый участок, позволивший миновать город Артем с его забитыми городскими дорогами. Нынешний год вывел дорожников на следующий этап: дорожные строители развернули работы на участке от Артема до села Царевка. На этом участке возводятся три транспортных развязки, 16 мостов, 12 путепроводов и одна эстакада.
По заявлению приморских властей, к концу нынешнего года новая скоростная трасса Владивосток - Находка уже будет построена на четверть. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Александра ШВОРЫ, стоимость всего строительства составляет 20,6 млрд рублей, из них 18,7 млрд - федеральные средства, остальное - средства краевого бюджета. Окончание работ запланировано на 2020 год.
Как сообщили в администрации Приморского края, дорога будет выполнена по современной технологии, с цементобетонным покрытием, и увеличит скорость движения по ней автотранспорта до 110 километров в час, за счет чего заметно сократится время пребывания в пути увеличатсядопустимые нагрузки - 11,5 тонны на ось, что также немаловажный фактор для грузоперевозчиков. Срок эксплуатации такой дороги до капитального ремонта составляет 25 лет.
Помимо организации скоростного выхода к портам, строящаяся дорога крайне важна и для проектов национального уровня - она подходит к Большому Камню, где уже создается самая современная в России мощная судоверфь. А в районе Находки уже в скором времени начнется строительство крупных нефтегазовых комплексов.
Несомненно, событием нынешнего года стало завершение строительства региональной дороги Лидога - Ванино в Хабаровском крае (стр. 20-21), которая обеспечила комфортный выход к портам Ванино и Совгавань.
Каждый дальневосточный субъект в уходящем году добавил качественных региональных дорог. Масштабное дорожное строительство шло в Якутии. На эти цели здесь было предусмотрено 20,2 млрд рублей (14,3 млрд рублей федерального бюджета), что на 10% выше уровня прошлого года. На территории республики в текущем году построено в общей сложности 105 км автодорог и отремонтировано 286 км трасс.
Министр транспорта приводит в пример Сахалинскую область, где за прошлый год было введено в эксплуатацию свыше 60 км новых автодорог с асфальтобетонным покрытием и отремонтировано 111 км трасс. В области планируют ежегодно строить по 50 км дорог.
На Камчатке в этом году завершена реконструкция 18 км трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. В работе находятся еще три участка общей протяженностью 30 км. До полного перевода 300-километрового проезда в асфальтовое покрытие необходимо перестроить еще 27 километров грунтовой дороги.
Для Магаданской области год также был позитивным - в октябре принята в эксплуатацию полностью заасфальтированная трасса Ола - Гадля. А в общей сложности на Колыме за год было построено более 30 км местных дорог.
Уходящий год отметился и новацией в региональном дорожном строительстве. После долгих разговоров впервые на Дальнем Востоке будет задействован механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Подобный договор подписан на строительство автомобильной дороги в обход города Хабаровска длиной более 30 км. Если опыт будет удачным, он может получить распространение на другие регионы ДФО, прежде всего на Приморский край, руководство которого уже не первый год ищет возможности активизировать дорожное строительство на условиях концессии. Обустройство международных транспортных коридоров - дело весьма затратное, одному бюджету не потянуть. Так, может быть, у бизнеса появится «аппетит» к общему с государством делу?
Юрий РОГОВ.
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