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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Декабря, 02:03 |
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Три региона Дальнего Востока делают свою территорию комфортной
«Я хотел бы привести в пример Амурскую область, Республику Саха (Якутия) и Хабаровский край. Казалось бы, достаточно суровый климат, а в Якутии – вечная мерзлота. Но то, какие проекты реализуются сегодня даже в условиях жесткого тайминга формирования комфортной городской среды, говорят сами за себя. Якутск приглашает туристов на фестиваль строганины. Теперь вся страна едет в зону вечной мерзлоты, чтобы смотреть, как можно формировать качественную жизнь. В Благовещенске, Хабаровске реализуется ряд успешных проектов. Но так не везде. Ту федеральную поддержку, которая оказывается, более 1,6 млрд рублей на субъекты Дальнего Востока на формирование общественного пространства, на дворы, надо использовать в дело. Вопрос не в том, как делают в Москве или за границей, поучитесь у своих коллег. Якутия, Амурская область, Хабаровский край – три субъекта, которые могут гордиться проектами, которые сделали», – отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.
Как напомнил замминистра, с 2017 года по всей стране реализуется масштабный проект «Формирование комфортной городской среды». От его реализации напрямую зависит социальное самочувствие граждан.
«От состояния городской среды, ощущения в городе человека напрямую зависит то, будет он там потом жить или нет. Два конкурирующих фактора: рабочее место и заработная плата и среда обитания. Если у человека есть работа, но нет места, где он может с ребенком погулять, он уедет из этого места. Конкуренция за людей, в том числе за молодых талантливы и активных ребят, в которых так нуждается Дальний Восток, сегодня номер один в повестке дня. Принципиально важно, чтобы помимо инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке было соответствующее качество городской среды», – подчеркнул замминистра.
Общий объем средств с учетом софинансирования со стороны субъектов Российской Федерации на благоустройство и развитие городской среды – порядка 42 млрд рублей. В 2017 года бюджет программы «Комфортная городская среда» в ДФО составил более 1,6 млрд рублей. Благоустраивается более 700 дворов и 150 общественных пространств. В рамках программы расселения аварийного жилья в новые квартиры переезжает 84 тысячи человек, расселяется порядка 1,39 млн квадратных метров аварийного жилья. На Дальнем Востоке действует 251 концессия в ЖКХ. Коммунальные сети, котельные и водоканалы модернизируются. Ежегодно повышается качество жизни людей благодаря капитальному ремонту. Только за прошлый год в Хабаровском крае было отремонтировано 882 дома, всего в ДФО было отремонтировано 4 272 домов.
Напомним, более 75 процентов дальневосточников живут в городах. На территории ДФО расположено 67 городов, 149 поселков городского типа. Общая протяженность улиц, проездов и набережных составляет более 14 тысяч километров, что превышает расстояние от Владивостока до Лиссабона. Инфраструктура Дальнего Востока модернизируется. Каждый год городское хозяйство становится все более технологичным и надежным.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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