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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Сентября, 10:14 |
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Холмску вернут морской вокзал
Здание морского вокзала в Холмске не принимает пассажиров с 2012 года. Тогда его вывели в ремонт. Но и в 2013-ом, когда работы завершились, здесь было безлюдно. Сахалинское пароходство приняло нестандартное решение – формировать очереди на паром в приспособленном помещении – бывшем здании Главопочтамта на площади Ленина. Причина – выросшая в несколько раз арендная плата за обновленный морвокзал. Договориться о приемлемой для обеих сторон цене портовики и пароходство не могли в течение трех лет. Холмчане все это время терпели неудобства. В ситуацию вмешался губернатор.
- Люди жалуются, и я полностью разделяю их недовольство. Почему не обслуживаем пассажиров в специально предназначенном для этого здании морского вокзала, а используем приспособленные помещения? Общая задача – сделать так, чтобы и местные жители, и приезжие, те, кто пользуется услугами паромной линии не испытывали каких-либо неудобств. Чтобы им было комфортно, - сказал Олег Кожемяко.
Руководители порта и пароходства на совещании согласились сообща найти выход из ситуации. В ближайшие дни в морском вокзале установят специальное оборудование для досмотра пассажиров. Чтобы открыть его уже со следующей недели. Важно это и для развития туризма. Ожидается, что в предстоящие годы на паромной переправе вырастет поток автомобилистов – на стороне материка до Ванино активно строится дорога.
Не исключено, что морвокзал в Холмске в дальнейшем будет обслуживать и пассажиров автобусов. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Андрей Сухомесов. Вопрос важный - в городе сейчас нет своего автовокзала.
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