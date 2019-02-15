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18 Февраля 2019, 11:36 | Регион сегодня

В Забайкалье в ГМК "Удокан" планируют вложить 2,9 млрд долларов

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк договорились профинансировать строительство ГМК "Удокан" в рамках фабрики проектного финансирования

ВЭБ.РФ, Газпромбанк, Сбербанк и Байкальская горная компания (входит в холдинг USM) договорились профинансировать проект 1-й очереди освоения Удоканского месторождения меди (Забайкальский край, Каларский район) и строительства горно-металлургического комбината.  Базовые условия финансирования установлены соглашением между банками-партнерами и Байкальской горной компанией, подписанным в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Структурирование финансирования проекта будет осуществляться в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования в форме синдиката российских банков с использованием целевых траншей и субсидирования процентной ставки.

Со стороны ВЭБ.РФ документ подписал первый заместитель председателя – член правления Николай Цехомский, со стороны Газпромбанка – заместитель председателя правления Алексей Белоус, со стороны Сбербанка – заместитель председателя правления Анатолий Попов, со стороны ООО «Байкальская горная компания» – Председатель Совета директоров Валерий Казикаев.

Общий бюджет проекта составляет 2,9 млрд долларов США (включая вложения акционеров, НДС и расходы на финансирование). Синдицированный кредит сроком на 12 лет будет направлен на финансирование инвестиционных и операционных затрат, включая строительно-монтажные работы и поставку оборудования.

В соответствии с базовыми условиями банки-партнеры предоставят финансирование в следующих долях: ВЭБ.РФ – 20%, Газпромбанк – 40%, Сбербанк – 40%.

«Это первая сделка по фабрике, в которой примут участие три кредитора: два крупных коммерческих банка и ВЭБ.РФ. Инструмент фабрики создает условия для взаимовыгодного сотрудничества коммерческих банков при организации финансирования капиталоемких проектов. По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Также предусмотрен дополнительный транш ВЭБа на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта», - подчеркнул Николай Цехомский.

«Правительство Забайкальского края будет содействовать освоению Удоканского месторождения, помогать скорейшему началу строительства горно-металлургического комбината. Мы продолжаем вести работу по созданию в Каларском районе территории опережающего развития. Для нас важны рабочие места, которые появятся с началом работы ГМК, и налоговые поступления в консолидированный бюджет края», - отметил глава Забайкальского края Александр Осипов. Он добавил, что «Байкальская горная компания, несмотря на сложные климатические условия региона, сейчас продолжает строить автодорогу и энергообъекты».

Как отметил В. Казикаев: «Мы изначально планировали использовать механизм проектного финансирования. При этом участие акционеров составит не менее 30% от всего объема инвестиций с учетом уже вложенных 28,5 миллиардов рублей. Уверены, что участие государственных российских банков и крупнейшего института развития обеспечит наиболее эффективные условия финансирования, стопроцентные гарантии успешного запуска в эксплуатацию горно-металлургического комбината уже в 2022 году».

«Кредитование "Удокана" — задача, важная для всей страны, поскольку медь не только требуется нашей промышленности, но и остается стратегическим экспортным товаром. Сбербанк, как один из крупнейших банков России, всегда принимает активное участие в решении таких общероссийских экономических вопросов — как в рамках госпрограмм, так и отдельных соглашений», - сообщил Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

«Обладая обширным опытом в финансировании строительства промышленных объектов по всей России, мы рады стать активным участником реализации очередного крупномасштабного проекта в этой области. Сегодняшнее подписание показывает, насколько эффективным может быть использование фабрики проектного финансирования, созданной в прошлом году при участии крупнейших финансовых институтов страны. Уверен, это сотрудничество будет продолжено в будущем», – прокомментировал подписание заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

Удокан – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди.

Предполагается, что в конце 2021 года на комбинате стартуют пусконаладочные работы, а в середине 2022 года запланирован выход на проектную мощность в 12 млн т руды в год. 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Газпромбанк  Удокан  Сбербанк  ВЭБ.РФ 


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