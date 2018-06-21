Новые резиденты ТОР "Михайловский", "Хабаровск" и "Белогорск" займутся сельским хозяйством

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 10 Июля, 22:40 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 940 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
10.07 |
В Приморье сносят магазины вместе с нелегальным алкоголем
10.07 |
Во Владивостоке устанавливают фирменные люки с изображением Золотого моста
10.07 |
В Приморье проходят испытания нового моторного катамарана Pacifico Cruise 120
10.07 |
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в ВЭФ-2018 во Владивостоке
09.07 |
Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысяч пассажиров
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
18 Марта 2016, 17:19 | Регион сегодня

Новые резиденты ТОР "Михайловский", "Хабаровск" и "Белогорск" займутся сельским хозяйством

Генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Денис Тихонов подписал три соглашения с новыми резидентами территорий опережающего развития "Михайловский", "Хабаровск" и "Белогорск".
Компании инвестируют в экономику Дальнего Востока России более 65,5 млн рублей, а также трудоустроят более 500 человек. Все проекты направлены на развитие сельского хозяйства и способствуют импортозамещению сырья и продуктов питания, сообщает "Дальневосточный капитал". 
 
В ТОР «Михайловский» компания «ХорольАгроХолдинг» будет выращивать сою на 2500 га земли с урожайностью 10 ц/га. Компания уже имеет успешный опыт сельскохозяйственной деятельности на территории Приморского края и в рамках ТОР расширяет производственные мощности. В Хабаровском крае на территории одноименной площадки появится оптово-распределительный агропромышленный парк «Агрохаб», мощность парка по хранению – 60 тысяч тонн, мощности по переработке – 88 тысяч тонн в год.
 
«Агрохаб» - это овощехранилище, зернохранилище, с комбикормовой переработкой и переработкой в муку. У нас на Дальнем Востоке нет ни одной мельницы, поэтому мы планируем предоставить те продукты, которые будут производиться на территории Хабаровского края. Предприятие будет заниматься переработкой продукции: мяса, молока, рыбы. Фермер у нас может брать в аренду сельскохозяйственную технику и воспользоваться услугами обученного персонала для обработки земель», - рассказала Людмила Кузнецова, генеральный директор ООО «Оптово-распределительный агропромышленный парк «Агрохаб».
 
Еще один резидент ООО «Белхлеб» в ТОР «Белогорск» произведет капитальный ремонт цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Для комбината уже приобретено и установлено новое оборудование российского производства. Здесь будут выпускать булочки, батоны, пироги и нетрадиционные сорта хлеба.
 
«Сельскохозяйственные проекты очень важны для Дальнего Востока. Результат деятельности этих предприятий – это качественные продукты питания и сырье отечественного происхождения. Льготы ТОРов, безусловно, огромный ресурс для развития новых предприятий, который будет иметь мультипликативный эффект для экономики Дальнего Востока», — сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.
 
Напомним, на сегодняшний день по 12 территориям опережающего социально-экономического развития в АО "КРДВ" поступило 108 заявок от инвесторов на сумму 444 млрд рублей.
 
Досье "Дальневосточного капитала": Для резидентов территорий опережающего развития действуют налоговые преференции. Общий размер страховых взносов на 10 лет составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль не превышает 5% первые 5 лет после получения первой прибыли и последующие 5 лет – 10%, из которых 0% идут в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 3 лет налог на землю равен 0%. Понижающий коэффициент НДПИ (0 – 0,8) в течение 10 лет, далее применяется коэффициент 1. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Экологическая экспертиза объектов инфраструктуры проводится в течение 45 дней. Не требуется получение разрешений на привлечение иностранных работников, разрешение выдается без учета квот.
 
 
Теги: сельское хозяйство  ТОР 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика