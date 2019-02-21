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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ВТБ на Дальнем Востоке подключил к Единой биометрической системе 14 офисов
ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в 270 отделениях во всех регионах присутствия банка в России, из них – 14 на Дальнем Востоке.
Офисы, в которых клиенты смогут сдать биометрические данные на Дальнем Востоке, работают в городах Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Якутск.
Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (эту процедуру можно совершить в офисе банка). Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.
«Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам», — отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
«В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
К Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых - с 1 июля 2018 г. сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.
Единая биометрическая система – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и слепок голоса). Регистрация и использование для клиентов является добровольным и бесплатным.
Оператором Единой биометрической системы по распоряжению Правительства РФ назначен «Ростелеком». Он обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации клиентов.
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