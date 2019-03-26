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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Резидент СПВ открыл во Владивостоке новый фитнес-клуб премиум-класса за 323 млн рублей
Компания "Спорт Девелопмент" открыла во Владивостоке новый спортивный клуб бизнес-формата под брендом World Class
Масштабный инвестиционный проект стоимостью 323 млн рублей резидент свободного порта реализовал по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», создано 44 рабочих места, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Фитнес-клуб общей площадью 13 тысяч кв. метров выстроен на территории стадиона «Строитель», что позволяет любителям спорта совмещать занятия на открытом воздухе и в помещении. На нескольких этажах нового спортивного центра расположены просторный тренажерный зал, оснащенный оборудованием от ведущих мировых производителей, зоны свободных весов, силовых тренажеров и кардио, большая зона боевых искусств, летняя терраса для загара и занятий на свежем воздухе. Есть залы групповых программ и студии персональных тренировок. Для самых маленьких жителей Владивостока оборудован детский фитнес-центр. Для удобства посетителей созданы кафе, магазин аксессуаров и бесплатная парковка вместимостью 196 машиномест.
Напомним, по данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 1171. Общая сумма заявленных проектов составляет около 616 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 63 тысяч рабочих мест. Причем 115 проектов уже запущено, резиденты СПВ вложили в экономику Дальневосточного федерального округа более 59,7 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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"выстроен на территории стадиона «Строитель»"Круто, чо. А на стадионе ТОФ на спортивке выстраивается рынок. Любите спорт, люди - но не бесплатно и не в убыль торгашам.
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