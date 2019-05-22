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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Три представительства федеральных университетов откроются в Хабаровском крае в ближайшие два года
Потребности в выпускниках этих образовательных учреждений заявили крупнейшие компании Дальнего Востока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Вопросы подготовки инженерно-технических кадров для отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и вовлечении в этот процесс работодателей, а также повышения эффективности профориентационной работы обсудили участники конгресса инженеров "Наука – Инженер – Промышленность" совместно с представителями Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
"На Дальнем Востоке проблема разрыва между нуждами рынка труда в кадрах и профессиональным обучением молодежи стоит достаточно остро. В первую очередь, необходимо менять мышление работодателей в сторону прогнозирования потребностей в персонале. "Продвинутые" работодатели пытаются влиять на подготовку кадров и принимать непосредственное участие в образовательном процессе, и "кот в мешке" их уже не устраивает. Агентство им в этом помогает," - делится впечатлениями от участия в форуме Ольга Варсанова, Руководитель отдела социальных проектов АРЧК ДВ.
Такая совместная работа АРЧК ДВ и бизнеса позволяет уберечь компанию от кадрового голода в будущем. Так, за последние два года на Дальнем Востоке в интересах резидентов ТОР и компаний, реализующих инвестпроекты, при содействии Агентства открыты 24 новые профессии, специальности и компетенции, в том числе для резидентов ТОР "Комсомольск" появились 8 новых образовательных программ по направлению подготовки "Инженерное дело, технологии и технические науки".
"Конечно, работа ведется не только с работодателями, но и напрямую с образовательными учреждениями. Анализируя потребности компаний в персонале, Агентство дает рекомендации по корректировке набора на ту или иную специальность. Например, по Хабаровскому краю по образовательной программе "Машиностроение" запросы от предприятий на выпускников в три раза выше, чем количество выделяемых учебных мест! Кроме того, каждый год появляются потребности в новых для местных ВУЗов специальностях", - комментирует Ольга Варсанова.
Эту проблему поможет решить в том числе и создание подразделений национальных исследовательских университетов в Дальневосточном федеральном округе. Так, в 2020 году на базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета начнут обучать студентов по направлению самолето- и вертолетостроения Московского авиационного института, а на базе Тихоокеанского государственного университета появится образовательная программа РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по направлению "Химическая технология, нефтегазовое дело" в 2019 году и Санкт-Петербургского университета информационных технологий по направлению "Информационная безопасность, программная инженерия" в 2021 году.
Общероссийский конгресс инженеров "Наука – Инженер – Промышленность" прошел 13-14 июня 2019 года в Комсомольске-на-Амуре. Крупное мероприятие объединило на своей площадке представителей органов власти, институтов поддержки и развития бизнеса, предпринимателей, ученых и сотрудников образовательных и промышленных отраслей. Конгресс в Хабаровском крае проходит уже третий раз, он включил в себя панельные дискуссии, мастер-классы, образовательные секции и экскурсии на значимые предприятия промышленности – металлургический завод "Амурсталь" и авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (ПАО "Компания "Сухой").
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает всестороннюю поддержку крупнейшим предприятиям ДФО для привлечения необходимых специалистов, в том числе размещает актуальные вакансии на электронных площадках, проводит первичный отбор соискателей, формирует пул потенциально интересных кандидатов и регулярно проводит ярмарки вакансий, на которых граждане могут получить максимально полную информацию о положении на рынке труда, актуальных вакансиях, работодателях и государственных услугах в сфере занятости населения.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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