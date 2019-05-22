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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Амурский мед появится на прилавках в Республике Корея
Найти корейских партнеров компании помог Центр поддержки экспорта Амурской области, созданный в регионе в июле прошлого года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Договоренности о возможных поставках были достигнуты после посещения в прошлом году международной выставки пищевой индустрии в Корее. Корейцев заинтересовала высококачественная продукция, выращенная в благоприятных условиях Архаринского района.
"В апреле мы отправили в Корею первую пробную партию мёда - таежный, липовый, крем-мёд с черникой, облепиховый и кедровыми орешками, микс в меду. Все раскупили без остатка. Поэтому сейчас на выставке мы планируем подписать эксклюзивный контракт с поставщиками. "Эксклюзивный" означает, что только эта компания в Корее сможет предлагать покупателям наш мёд под маркой "Taiga organica". Для нас это очень важный контракт. Мы впервые открыли для себя южнокорейский рынок. Пока планируем поставлять в Корею около 20 тонн мёда в год", - рассказала руководитель компании по производству мёда Татьяна Капустина.
Компания закупает мед у пасечников Амруской области, преимущественно Архаринского района. В Благовещенске из него производят крем, орехи в меду, живой мармелад, варенье из шишек - всего 35 видов продукции, в составе которой нет искусственных добавок, антибиотиков и консервантов. Сегодня компания поставляет свою продукцию в Китай. В России "Taiga organica" представлена в Приамурье, Москве, Якутии, на Сахалине, в Комсомольске-на-Амуре.
Еще одна компания из Амурской области предложит посетителям выставки в Сеуле здоровое питание - сухие готовые завтраки, мюсли.
Всего в этом году амурские предприниматели, нацеленные на экспорт, примут участие почти в сорока международных выставках и ярмарках, а также в бизнес-миссиях в Японию. Участие в такого рода мероприятиях позволяет предпринимателям наладить контакты и найти иностранных партнеров. Помогает экспортерам региональный Центр поддержки экспорта.
"Мы оплачиваем регистрационный взнос, помогаем готовить яркие презентационные материалы. На подобных выставках стоимость экспоместа может достигать несколько тысяч долларов и "маленькие" предприниматели не всегда могут столько платить. Хотя, мы видим, что желание участвовать в выставках за рубежом есть у многих. Наша задача - расширить географию экспорта и помочь нашим "малышам", то есть малому и среднему бизнесу, проложить путь на новые рынки сбыта. Южная Корея, безусловно, нам интересна. Это одна из стран, где достаточно высоко ценится качество экспортируемой продукции. А мы готовы его обеспечить", - отметила руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области Ирина Палаева.
Всего в выставке 17-th Import Goods Fair примут участие компании из 77 стран мира. В рамках мероприятия пройдет Global E-Commerce Forum, где обсудят новые тенденции в области электронной коммерции.
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