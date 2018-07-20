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В акватории Охотского моря завершено строительство двух эксплуатационных скважин
Объем проведенных сейсморазведочных работ составил: методом 2D – 20 434 пог. км в акваториях Карского, Чукотского морей и моря Лаптевых. При сопровождении сейсморазведочных работ 2D впервые была использована комплексная информационная система, разработанная совместно специалистами Компании и Арктического Научного Центра, которая позволяет в режиме реального времени проводить мониторинг ледовой обстановки и отслеживать текущее положение кромки льда, а также особенности динамики полей дрейфующего льда и ледовых образований.
Данный подход позволил увеличить период проведения работ, а также расширить регион исследований на север в районах активного дрейфа ледовых полей.
Объём работ методом сейсморазведки 3D составил 2 710 кв. км. в акваториях Печорского и Охотского морей.
В текущем году «Роснефть» завершила строительство двух эксплуатационных скважин в акватории Охотского моря, а также выполнила инженерно-геологические изыскания на площадке в Печорском море (Южно-Русский лицензионный участок). Совместные предприятия ОАО «НК «Роснефть» и Statoil провели инженерно-геологические изыскания на двух площадках в Охотском море (лицензионные участки Магадан-1 и Лисянский) под планируемое поисковое бурение в 2016 году.
Бурение и испытание скважины Магадан-1 планируется провести в безледовые сезоны 2016-2017 гг. Основными задачами планируемого бурения являются поиск залежей нефти и газа в отложениях толщи горных пород, предварительная оценка запасов открытого месторождения. Проектируемая поисково-оценочная скважина участка «Магадан-1» будет расположена на расстоянии более 100 км от ближайшего побережья, в административном отношении относящегося к территории Ольского района. Глубина моря в районе проведения работ порядка 135 м.
Кроме этого, была проведена полевая геологическая экспедиция для изучения комплексов осадочных пород на архипелагах Новая Земля и Земля Франца Иосифа. Полученные результаты исследований позволят определить дальнейшие направления поиска углеводородов на шельфе Баренцева и Карского морей.
НК «Роснефть» выполняет программу геологоразведочных работ, соблюдая все требования природоохранного законодательства РФ и лицензионных соглашений.
Фото:Александр Попов.
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