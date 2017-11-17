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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальний Восток переходит на "точечное" развитие
На Дальнем Востоке запускаются программы развития «точек роста». Для поддержки дальневосточных регионов Минвостокразвития России разработало специальные правила. Об этом заявил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
«Мы запускаем отдельные программы развития «точек экономического роста» на Дальнем Востоке. Будем это делать по специальным отдельным правилам. Они уже разработаны. Ключевое, что в этих правилах предусмотрено, – одинаковый подход всех дальневосточных регионов в федеральных программах, а именно – 99 процентов софинансирования из федерального бюджета. Это очень важно особенно для тех регионов, которые закредитованы. Мы обсуждали с коллегами из Еврейской автономной области, Амурской области ситуацию, когда регионы закредитованы, госдолг достаточно большой, и нет возможности участвовать в софинансировании, несмотря на то, что все инструменты коллеги из федеральных ведомств дают. Сейчас этот вопрос будет решен», – отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
Председатель Правительства Дмитрий Медведев утвердил поручение Минвостокразвития России и Минфину об изменении в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Есть два приоритета в развитии Дальнего Востока. Один – комплексное социальное обустройство новых точек экономического роста, городов и территорий, в которых реализуются новые инвестиционные проекты. Таких точек роста сегодня на Дальнем Востоке 44. Именно на этих «точках роста» и формируются планы развития. Для того, чтобы раскрыть их потенциал, нужна поддержка со стороны государства. И второй приоритет – достижение показателей развития социальной сферы Дальнего Востока выше среднероссийского уровня в предстоящие шесть лет. Реализация соответствующих мероприятий будет осуществляться в рамках специальных дальневосточных разделов отраслевых госпрограмм», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Разработанный комплексный план социального развития центров экономического роста должен стать ориентиром по условиям работы и жизни, размеру заработной платы, созданию новых рабочих мест, состоянию социальной сферы. Он должен включать в себя график ввода в эксплуатацию социальной инфраструктуры – школ, больниц, детсадов, спорткомплексов. Для бизнеса этот документ призван выступить навигатором для инвестирования, в котором определены приоритеты, сроки, объемы государственных вложений. План должен давать ответ, на какую именно поддержу и когда предприниматель может рассчитывать. Для органов власти документ призван определять долгосрочные цели, приоритеты развития, привязанные к конкретным территориям, закреплять источники финансирования за направлениями.
Напомним, планы определяют ключевые точки роста и основные индикаторы до 2025 года. Они направлены на решение приоритетных вопросов социально-экономического и демографического развития субъектов, требующих участия федеральных органов исполнительной власти и компаний с государственным участием. Согласно указанию главы государства Владимира Путина, субъекты должны утвердить комплексные планы до 1 февраля 2018 года.
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