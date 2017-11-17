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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Декабря, 02:02 |
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Переезжающие работать на Дальний Восток смогут получить около миллиона рублей
Вопрос о необходимости модернизации программы поднял губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
«Хороших кадров не хватает уже сейчас. Безработица в Хабаровском крае составляет 0,87%, в ближайшие годы в регионе будет создано до 12 тысяч новых рабочих мест, и вопрос привлечения трудовых ресурсов для нас очень важен. Мы первыми в ДФО стали участвовать в госпрограмме повышения трудовой мобильности, привлекли около 100 человек, но нам нужно гораздо больше. Считаю, что нужно упростить задачу работникам и повысить размер подъемных, до миллиона рублей, а также выплачивать средства на адаптацию на каждого члена семьи, переезжающего на Дальний Восток специалиста. Тогда это будет действенный механизм привлечения кадров в дальневосточный регион», - заявил глава региона.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин отметил, что поправки в закон о занятости будут рассмотрены правительством в ближайшее время.
«Мы снимем барьеры, которые обсуждали. Существующих сегодня подъемных недостаточно, согласен с Вами. Софинансирование для дальневосточных регионов должно быть минимальным. Уверен, вместе мы найдем оптимальный механизм для повышения эффективности работы госпрограммы», - сообщил он.
Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, разработавшего предложения по совершенствованию программы, Валентин Тимаков, подчеркнул, сейчас она предусматривает компенсацию в размере 225 тысяч рублей, которые выплачиваются работодателю.
«Их можно потратить на аренду жилья для сотрудника, переобучение, обустройство, покупку мебели и прочее. Мы направили в Минтруд предложения по расширению этой программы. В частности, сумма подъемных должна быть выше — до миллиона рублей. Также мы считаем, что необходимо позволить использовать эти деньги в качестве первого взноса по ипотеке. Нужно оплачивать человеку перевозку вещей при переезде. И самое главное — надо переориентировать программу с работодателя на работника, чтобы он сам захотел переехать на Дальний Восток. Ведь квалифицированные кадры никогда не бывают лишними», - заявил Валентин Тимаков.
Отметим, сейчас в портфеле Федеральной службы по труду и занятости более 500 рабочих мест на дальневосточных предприятиях, работающих по программе повышения трудовой мобильности. Ознакомиться с ними и пройти дистанционное собеседование можно на стенде Роструда на ярмарке вакансий, организованной Агентством в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Всего на площадке представлены около 50 тысяч вакансий крупнейших работодателей дальневосточного региона.
Напомним, с 14 по 16 декабря в Москве проходят «Дни Дальнего Востока» при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. Организаторами выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока совместно с правительством Москвы при участии Минприроды, Фонда развития Дальнего Востока, Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Корпорации развития Дальнего Востока, правительств и администраций девяти субъектов РФ, входящих в Дальневосточный федеральный округ.
В рамках мероприятия в Экспоцентре моно посетить ярмарку вакансий ведущих предприятий Дальнего Востока, узнать о программе «Дальневосточный гектар» из первых рук, подать заявление на получение участка земли в любом регионе ДФО и попробовать себя в новой профессии на интерактивных тренажерах, попробовать дальневосточные деликатесы, узнать о новых предприятиях и многое другое.
В рамках мероприятия также открылась экспозиция «дальневосточный гектар», где можно не только выбрать и оформить земельный участок в одном из регионов ДФО, но и пообщаться с участниками программы, уже реализующими свои проекты на гектарах.
«Мы проводим Дни Дальнего Востока, чтобы показать целевые вещи, которые нужны аудитории столицы нашей родины. Поэтому выбрали те темы, которые на наш взгляд полезны. Наша цель - донести информацию о том, что работать на Дальнем Востоке выгодно и эффективно», – заявил вице-премьер - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.
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