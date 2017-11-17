|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 20 Декабря, 02:33 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Москвич взял остров под "дальневосточный гектар" между Сахалином и Хабаровским краем
Стать обладателем целого острова неподалеку от Сахалина планирует житель Москвы Нарек Оганисян. Это стало возможно благодаря программе «Дальневосточный гектар», согласно которой каждый гражданин России имеет право на получение земельного участка площадью до 1 гектара на территории Дальнего Востока бесплатно.
"Я был заинтригован, когда впервые объявили о программе «Дальневосточный гектар». Важно было понять, чем заниматься на земле. Определиться с направлением деятельности помогло изучение модельных бизнес-планов на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке – так я решил организовать туристический бизнес и оставалось лишь определиться с местом. Иметь собственный остров – будоражащая мысль. Я изучил побережья Дальнего Востока и нашел несколько достойных вариантов. Решил остановиться на острове Чакмут в Хабаровском крае, так как он и удобно расположен, плюс с семьей могу оформить всю территорию острова", - рассказал Нарек Оганисян, получатель «дальневосточного гектара».
Выбранный остров расположен в Амурском лимане между островом Сахалин и побережьем Хабаровского края.
«Заявление на остров оформили семьей – взяли все три гектара его территории. Оформление документов прошло быстро, так что теперь пора начинать осваивать остров. Сейчас уже открыл первую версию сайта и параллельно дорабатываю бизнес-модель. Я планирую уже следующим летом провести первый квест на острове. Участников будут доставлять на остров моторной лодкой, на месте они смогут ощутить себя настоящими Дальневосточными Робинзонами. Хотя и комфорт я тоже обеспечу. Поставим дом-контейнер, оборудуем площадку для палаточного городка и шашлычные зоны. Мобильная связь на острове тоже имеется – все три оператора обеспечивают отличный сигнал», -рассказывает Нарек Оганисян.
Как неоднократно говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, закон о «дальневосточном гектаре» предполагает максимальную свободу самореализации граждан: для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков, когда гражданин может сам выбрать участок и осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством. «Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», - подчеркнул глава Министерства.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. Участники программы «Дальневосточный гектар» могут воспользоваться государственными мерами поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. Здесь же размещены модельные бизнес-планы, которые можно реализовать на своем «дальневосточном гектаре». После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
- Как снять квартиру и не стать жертвой обмана
- Москвич взял остров под "дальневосточный гектар" между Сахалином и Хабаровским краем
- Переезжающие работать на Дальний Восток смогут получить около миллиона рублей
- Дальний Восток переходит на "точечное" развитие
- Три региона Дальнего Востока делают свою территорию комфортной
- Четыре новых предприятия на Дальнем Востоке откроет Медведев
- До конца года на Дальнем Востоке будет введено более 80 новых предприятий
- Открыт прием заявок на участие в конкурсе ВЭБа "Премия развития – 2018"
- На ДВЖД начала работу российско-китайская смешанная пограничная железнодорожная комиссия
- В жюри премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток вошли 16 экспертов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.