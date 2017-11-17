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18 Декабря 2017, 12:50 | Регион сегодня

Москвич взял остров под "дальневосточный гектар" между Сахалином и Хабаровским краем

В планах бизнесмена организовать туристический центр для любителей активного отдыха и квестов

Стать обладателем целого острова неподалеку от Сахалина планирует житель Москвы Нарек Оганисян. Это стало возможно благодаря программе «Дальневосточный гектар», согласно которой каждый гражданин России имеет право на получение земельного участка площадью до 1 гектара на территории Дальнего Востока бесплатно.

"Я был заинтригован, когда впервые объявили о программе «Дальневосточный гектар». Важно было понять, чем заниматься на земле. Определиться с направлением деятельности помогло изучение модельных бизнес-планов на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке – так я решил организовать туристический бизнес и оставалось лишь определиться с местом. Иметь собственный остров – будоражащая мысль. Я изучил побережья Дальнего Востока и нашел несколько достойных вариантов. Решил остановиться на острове Чакмут в Хабаровском крае, так как он и удобно расположен, плюс с семьей могу оформить всю территорию острова", - рассказал Нарек Оганисян, получатель «дальневосточного гектара».

Выбранный остров расположен в Амурском лимане между островом Сахалин и побережьем Хабаровского края.

«Заявление на остров оформили семьей – взяли все три гектара его территории. Оформление документов прошло быстро, так что теперь пора начинать осваивать остров. Сейчас уже открыл первую версию сайта и параллельно дорабатываю бизнес-модель. Я планирую уже следующим летом провести первый квест на острове. Участников будут доставлять на остров моторной лодкой, на месте они смогут ощутить себя настоящими Дальневосточными Робинзонами. Хотя и комфорт я тоже обеспечу. Поставим дом-контейнер, оборудуем площадку для палаточного городка и шашлычные зоны. Мобильная связь на острове тоже имеется – все три оператора обеспечивают отличный сигнал», -рассказывает Нарек Оганисян. 

Как неоднократно говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, закон о «дальневосточном гектаре» предполагает максимальную свободу самореализации граждан: для этого предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков, когда гражданин может сам выбрать участок и осуществлять любую деятельность, разрешенную российским законодательством. «Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством. Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», - подчеркнул глава Министерства.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года – для всех граждан России. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. Участники программы «Дальневосточный гектар» могут воспользоваться государственными мерами поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ. Здесь же размещены модельные бизнес-планы, которые можно реализовать на своем «дальневосточном гектаре». После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дальневосточный гектар 


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