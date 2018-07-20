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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 04 Августа, 08:11 |
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Генеральным директором АО "Корпорация развития Дальнего Востока" назначен Денис Тихонов
В 2012 – 2014 гг. Денис Владимирович Тихонов занимал пост заместителя председателя правительства Тульской области по экономике. В 2014–2015 году – возглавлял АО “Корпорация развития Тульской области”. По итогам 2015 года по Национальному рейтингу Агентства стратегических инициатив возглавляемая Тихоновым Корпорация развития Тульской области была признана лучшей в России и заняла первое место в рейтинге. Сам Денис Владимирович входит в первую сотню президентского резерва управленческих кадров, пишет журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
По словам первого заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – председателя Совета Директоров АО “Корпорация развития Дальнего Востока” Александра Осипова: "назначения призваны привести в соответствие с масштабами задач корпоративную и операционную системы управления, обеспечить высокую динамику создания территорий опережающего развития (ТОРов). Денис Тихонов имеет наиболее успешный в России практический опыт работы в этой сфере”.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Корпорация развития Дальнего Востока» является управляющей̆ компанией̆, осуществляющей̆ функции по созданию и управлению территориями опережающего социально-экономического развития в дальневосточных регионах, в том числе выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры территорий и обеспечивает их функционирование, ведет реестр резидентов ТОР. Также управляющая компания выполняет функции центра предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОР и организовывает предоставление резидентам услуг, необходимых для осуществления деятельности. Создана 6 мая 2015 года. 100 процентов акций организации принадлежат государству, права акционера осуществляет Минвостокразвития.
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