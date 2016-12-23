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На конкурентоспособность Магаданского механического завода подействуют новые энерготарифы
В настоящее время на здесь работают более 200 человек. Основное производство – промывочное оборудование для россыпных месторождений золота, сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на Правительство Магаданской области.
Как рассказал губернатору директор ММЗ Мурат Галоев, к концу 2016 года предприятие подошло с хорошими результатами. Все задачи были выполнены. Продукцию выпускали с опережением графика, реализовав ее на 350 миллионов рублей.
«В минувшем году золотодобывающие предприятия приобрели у нас около 30-ти различных промприборов, в том числе и нового типа для промывки золота в мягких грунтах. Мы провели испытания прототипа и он показал отличные результаты. Он может переработать до 150 кубометров почвы в час. На этот год у нас уже есть два заказчика. Мы сотрудничаем практически со всеми золотодобывающими предприятиями Магаданской области, в том числе нашу продукцию постоянно заказывают из Казахстана, Таджикистана, Амурской области, Камчатки и Чукотки. Считаю, что благодаря выравниванию энерготарифов мы не только сможем стать более конкурентоспособными на рынке, но и повысим заработную плату нашим работникам», - сказал Мурат Галоев.
В прошлом году на заводе появился современный козловой кран, который установлен во дворе предприятия. Его грузоподъемность 12,5 тонн. Произведен в Перми. Стоимость порядка 12 млн. рублей. Кроме того, появились два новых фрезерных и сверлильных станка. В этом году должны появиться еще и токарные. Всего на ММЗ девять цехов, среди которых – литейный, кузнечный, заготовительный, механосборочный и многие другие. Производство на предприятии - полного цикла.
Губернатор Владимир Печеный отметил, что Магаданский механический завод – это бренд территории. В этом году предприятие отмечает юбилей, ему исполняется 80 лет. Большие ожидания на ММЗ сегодня связаны с вырыванием энерготарифов, которые позволят выйти производству на новый уровень.
«Завод – старейшее предприятие региона и оно всегда работало на нужды нашей главной отрасли – золотодобывающей. Несмотря на различные сложности, с которыми сталкивается предприятие, оно с достоинством преодолевает их и не только наращивает производство, но и выходит за пределы Магаданской области со своей продукцией. Хотел бы подчеркнуть, что сегодня завод ожидает хорошее будущее. Это в первую очередь связано с выравниванием тарифов до среднероссийского уровня. ММЗ – энергоемкое производство и благодаря этим изменениям повысится конкурентоспособность продукции. Хотел бы, чтобы в юбилейный год для завода мы вновь увидели перспективу развития не только этого предприятия, но и всей нашей территории», - подчеркнул Владимир Печеный.
Завод выпускает 11 промывочных приборов различных типов, а также множество дополнительных агрегатов. Продукция производится как в полной комплектации, так и раздельно.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На конкурентоспособность Магаданского механического завода подействуют новые энерготарифы
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