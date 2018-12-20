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19 Января 2019, 09:30 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае горная усадьба Мяо-Чан становится центром экологического туризма

На "дальневостоном гектаре" ведется строительство двухэтажной гостиницы для туристов. Сейчас туристы принимаются в четырёх домах с дровяными печами

Дальний Восток, Хабаровский край, Солнечный район, отроги горного хребта Мяо-Чан, высота 1000 метров. Уже пятнадцать лет здесь на одной из горных вершин живёт счастливая семья. В глуши, в десяти километрах от ближайшего населённого пункта Виктор Атаманюк и Евгения Юрьева возвели жилые и хозяйственные постройки, а недавно взяли на горных отрогах «дальневосточные гектары» и теперь развивают в этих живописных местах туризм, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

К такому аскетичному образу жизни они пришли сами. Виктор и Евгения переехали в тайгу в 2003 году. Причин было много – и зов души, и желание развивать туристический бизнес. У дальневосточной «хозяйки медной горы» Евгении два высших образования, но в один прекрасный день она бросила работу в офисе и отправилась за мужем в тайгу.

«С годами я поняла, что лучше жить в лесу и получать удовольствие, приезжая иногда в город, чем жить в городе и получать удовольствие от нечастых поездок в лес», - говорит Евгения Юрьева. – Здесь родились двое из троих наших детей. Младшему семь лет, и он уже водит экскурсии туристов на смотровую площадку, а средняя заочно учится в школе и рисует - она иллюстрирует арабские сказки на заказ».

Электричество и интернет в таёжном хуторе имеются только по вечерам, когда включается генератор. Зимой на высоте в тысячу метров основная забота хозяев – обильные снегопады, и десять километров горной дороги до ближайшего населённого пункта, посёлка Фестивальный, приходится расчищать от сугробов регулярно. Дорога должна работать, ведь на «Горную усадьбу Мяо-Чан» - так называется семейный проект - регулярно приезжают туристические группы со всего края: зимой они катаются на сноубордах, на собачьих упряжках, любуются природой, парятся в бане и пьют оздоровительные травяные сборы с хозяйского огорода. Летом частыми гостями усадьбы становятся любители вело- и автоэкстрима, здесь же проходят экологические праздники, а также семинары и тренинги по психологии и саморазвитию.

«Земли, которые мы раньше арендовали, сейчас оформлены как «дальневосточные гектары»,  - говорит глава семьи Виктор Атаманюк. – Оформление участков вдохновило нас, и сейчас мы ведём строительство двухэтажной гостиницы для туристов, хотя уже сегодня мы принимаем группы в четырёх домиках с дровяными печами. Жить наедине с природой для нас стало важнее благ цивилизации, и вопрос о переезде в город даже не стоит. Счастье не за горами, а на вершинах этих гор – здесь наш дом и наше дело».

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Хабаровского края зарегистрировано почти 9 000 договоров безвозмездного пользования земельными участками. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Хабаровском крае доступно 30 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ, в их число входят гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства. На конец 2018 года сумма помощи, оказанной участникам государственной программы «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае, составила без малого 240 миллионов рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: дальневосточнй гектар  туризм 


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