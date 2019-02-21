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Дальневосточные аисты возвращаются из "зимних квартир" домой

Все желающие смогут наблюдать за аистами онлайн можно на информационном портале Амурского экорегиона "АмурИнфоЦентр"

В ожидании редких птиц в бассейне Амура при поддержке WWF России проводятся мероприятия по улучшению условий их гнездования.

Первые дальневосточные аисты уже вернулись в бассейн Амура на места гнездования. Но сохранением аистов «Хранители аистиных гнезд» занимаются в тот момент, когда гнезда свободны, а птицы пережидают зиму в теплых краях, на Янцзы в Китае.

«К прилету крылатого символа Амура «Хранители» Амурской и Еврейской автономной областей очень тщательно готовились: осенью 2018 проводили противопожарную обработку гнезд и оснащали деревья с гнездами аиста приспособлениями для защиты их от разорения медведем, а в 2019 году — ставят искусственные опоры и проводят аэрацию водоемов», — комментирует к. б. н. Анна Сердюк, старший координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям.

Общественной экологической организацией Еврейской автономной области «Багульник» в тесном взаимодействии со специалистами отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по ЕАО проводится аэрация водоемов с целью предотвращения гибели кормовых объектов дальневосточного аиста — мелкой рыбы и земноводных. В Амурской области эту работу ведут специалисты Амурской областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» и группы СТОП#СЕТЬ.


 

«Ввиду неглубокого снегового покрова и образовавшегося из-за этого толстого льда, нынешней зимой сложились тяжелые условия для обитателей небольших водоемов. Мы провели антизаморные мероприятия на озерах Моховое, Ореховое, Надеждинское в Биробиджанском районе, озере Рыбное, в верховьях реки Венцелевская в Ленинском районе, на небольших озерах в окрестностях поселка Аур Смидовичского района. Данные водоемы входят в сеть водно-болотных угодий, расположенных вблизи мест сосредоточения группировок гнезд дальневосточного аиста», — комментирует Юрий Панин, руководитель общественной организации «Багульник» ЕАО.

В Амурской области АО «ДРСК» и Хинганский заповедник при поддержке WWF России установили два искусственных гнезда на территории Архаринского района.

«В позапрошлом году здесь была найдена группировка из 15 жилых гнезд дальневосточного аиста на площади чуть больше 2 тысяч гектар, недалеко от поселка Архара. Такая высокая плотность гнезд краснокнижного вида встречается очень редко. По-видимому, она поддерживается здесь благодаря хорошей кормовой базе. Река Шевкал образует в этом месте озерные расширения, богатые мелкой рыбой и земноводными. Это послужило причиной для установки здесь опор для гнезд», — говорит Михаил Парилов, научный сотрудник Хинганского заповедника, член общественной организации «Хранители Хингана».

Одно из искусственных гнезд поставлено рядом с гнездом, упавшим осенью 2018 года, а второе – рядом с гнездом, которое может упасть в любой момент, так как построено на неустойчивой конструкции. Как отмечает Михаил Парилов, значительная часть гнезд расположена на сухих белых березах, которые ежегодно страдают от травяных палов. В результате птенцы дальневосточного аиста могут погибнуть как от самого пожара, так и от обрушения гнездового дерева. Установка искусственных гнезд на бетонных опорах защитит дальневосточных аистов от этих бед. Эти гнезда станут недоступны медведям, которые в последние годы стали массово разорять гнезда аистов в Архарниском районе.


 

Еще 6 искусственных опор-треног будут установлены в Березовском заказнике Амурской области сотрудниками Дирекции ООПТ и «АмурСоЭС». Данная конструкция опор зарекомендовала себя как устойчивая, и всегда находится пара птиц, которая быстро обживает ее.

 


 

Интересно и то, что в этом году каждый сможет увидеть, как живут дальневосточные аисты: на 4 гнезда планируется установить онлайн-камеры от WWF России. Впервые такой опыт был опробован в прошлом году. Следить за аистами онлайн можно на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр».

Две камеры уже установлены под руководством специалиста «АмурСоЭС» Антона Сасина. Первую поставили на том же гнезде, что и в прошлом году — возле села Тамбовка Амурской области на опоре ЛЭП ДРСК.

«Вторая камера была установлена на гнездо на той же линии электропередач ДРСК, возле Тамбовки. Пару, которая здесь гнездится, мы регулярно наблюдаем с 2009 года, и она всегда успешно выводила птенцов. А вообще это гнездо впервые было обнаружено еще в 2004 году и является одним из самых старых из известных в области. Так как гнездо расположено недалеко от оживленной автомобильной дороги, взрослые птицы, населяющие его, достаточно терпимы к присутствию человека. А вот квадрокоптер в прошлом году взрослая птица отгоняла, бросая в него сухую траву, выдернутую из подстилки гнезда. Похоже, пара ранее имела неприятный опыт общения с пернатыми хищниками или воронами»,  — комментирует Юрий Гафаров, директор «АмурСоЭС».

Проект по увеличению численности дальневосточного аиста WWF России при поддержке HSBC запустил в августе 2014 года.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ДРСК  АмурСоЭС  АмурИнфоЦентр  СТОП#СЕТЬ  wwf России 


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