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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Наибольшее число рабочих мест в ДФО планируется создать в добыча угля и торфа
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке провело презентацию «Навигатора профессий, актуальных на Дальнем Востоке в 2016-2021 гг.» в ходе профориентационного мероприятия во Владивостоке. Навигатор содержит сведения о существующих и планируемых к открытию рабочих местах, создаваемых в территориях опережающего развития, на предприятиях-резидентах Свободного порта Владивосток, в ходе реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России.
На текущий момент в Навигаторе отражены около 80 000 новых рабочих мест с горизонтом планирования до 2021 года, в том числе 25 тысяч рабочих мест, которые появятся у резидентов территорий опережающего развития, и 18 тысяч рабочих мест, которые будут созданы в рамках Свободного порта Владивосток. В Навигаторе также отражены кадровые потребности инициаторов инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и ряда действующих работодателей макрорегиона.
Для составления Навигатора экспертами Агентства был проведен детальный анализ развития 25 отраслей экономики Дальнего Востока, собрано и обобщено 495 инвестиционных проектов, в том числе запланированных и реализуемых на территориях опережающего развития и в Свободном порте Владивосток. Сформирована база из 590 профессий, представлена взаимосвязь профессий с учебными заведениями Дальнего Востока, которые готовят кадры по этим специальностям.
Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, отметил: "Навигатор наиболее востребованных профессий на Дальнем Востоке - это уникальный продукт, который позволяет увидеть текущий и планируемый спрос на трудовые ресурсы на Дальнем Востоке, содержит анализ рынка трудовых ресурсов по ключевым показателям в разрезе субъектов ДФО. Этот продукт может быть полезен для школьников, которые принимают решение, кем стать и где учиться, тех, кто хочет переехать на Дальний Восток, работодателей, центров занятости, образовательных организаций. Навигатор - это "живая" система, которую мы будем постоянно дополнять новыми данными и вакансиями от работодателей".
Навигатор содержит ключевые показатели рынка труда ДФО и позволяет провести анализ развития экономики региона, как в контексте субъектов ДФО, так и по макрорегиону в целом. По показателю заработной платы Дальний Восток остается достаточно привлекательным местом для работы при сопоставлении показателя средней заработной платы и ее роста с соответствующими средними показателями по России. В 2015 г. в ДФО средняя заработная плата составляла 42,9 тыс.рублей, в то время как в среднем по России - 34 тыс. рублей. В пятерку субъектов ДФО с наиболее высокими заработными палатами входят Чукотский АО, Магаданская область, Сахалинская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия).
Согласно Навигатору, наибольшее число рабочих мест в ближайшее время в ДФО планируется создать в следующих отраслях: добыча угля и торфа; транспорт и логистическая деятельность; добыча нефти и природного газа; переработка нефтепродуктов; строительство и ремонт судов; аграрная промышленность и сельское хозяйство. Наиболее востребованные компетенции в компаниях региона включают техническое образование, управление технологическим процессом, инженерия, управление цепями перевозок и складским хозяйством, программирование, рабочие специальности.
Навигатор опубликован на сайте АРЧК ДВ в разделе "Работа на Дальнем Востоке"
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