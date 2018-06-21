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ФРДВ и Ассоциация "НП РТС" договорились о создании инвестиционной системы "Восход"

АО "Фонд развития Дальнего Востока" и Ассоциация участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС" создадут в России новую платформу для инвесторов – инвестиционную систему "Восход".

Соглашение о совместной реализации этого проекта подписали сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и президент Ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов.

ИС «Восход» разработана с целью создания условий и механизмов для привлечения инвестиций в развитие экономики Дальнего Востока через Российский финансовый рынок, как за счёт российских, так и международных инвесторов из стран АТР, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока.

Общий объем потребности в биржевых и связанных инвестициях в регион оценивается примерно в 280 млрд рублей. Речь идёт, прежде всего, о проектах, реализуемых на Дальнем Востоке в рамках территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. В инвестиционной системе «Восход» станут доступны различные финансовые продукты для инвесторов: на первом этапе, это будут акции и облигации дальневосточных эмитентов, в дальнейшем предполагается расширение инструментария для создания максимально широких возможностей для инвесторов. В рамках проекта будут задействованы возможности существующих биржевых площадок. Так, в начале июня на базе биржевой инфраструктуры Санкт- Петербургской биржи, входящей в группу НП РТС, было осуществлено размещение облигаций одного из российских банков.

«“Восход”» - это новый, смелый и прорывной проект, который не случайно сфокусирован на Дальнем Востоке. Существующие биржи предназначены преимущественно для зрелых эмитентов, добившихся успеха. На Дальнем Востоке много новых динамичных проектов и быстрорастущих компаний, которые зачастую требуют рискового, венчурного капитала. Новая биржевая онлайн-платформа с упрощенными правилами идентификации клиентов, которую мы называем «русский NASDAQ», позволит создать рынок более рисковых розничных инвестиций в динамичные дальневосточные компании», - заявил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Досье "Дальневосточного капитала": Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» объединяет около 80  профессиональных участников финансового рынка и ведет работу над рядом проектов (рынок иностранных ценных бумаг на Санкт-Петербургской бирже, многофункциональная информационная система внебиржевого рынка RTS Board, универсальная тендерная площадка RTS Tender), предлагает IT-сервисы для участников финансового рынка, издает журнал Financial One. НП РТС учреждено в 1995 году для создания площадки по организации торговли ценными бумагами. В начале 2000 году РТС получила лицензию фондовой биржи, а чуть позже на базе биржи РТС появился рынок фьючерсов и опционов FORTS. В 2011 году состоялась сделка по объединению биржи ОАО «РТС» с ЗАО ММВБ. После сделки некоммерческое партнерство продолжило свое независимое развитие.

«Одним из основных направлений деятельности Ассоциации «НП РТС» является повышение доступности финансовых услуг по всей территории России. Это особенно актуально для регионов, лежащих в отличных от Москвы часовых поясах. Система «Восход» представит технологическое решение, которое, с одной стороны, будет способствовать включению населения Дальнего Востока в инвестиционный процесс, а с другой, даст импульс развития малым и средним предприятиям региона. При этом возможность осуществлять операции с активами, представленными в системе, помимо российских инвесторов, получат представители стран АТР», - подчеркнул президент Ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов.

Досье "Дальневосточного капитала": АО Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Является государственным финансовым институтом развития, обеспечивающим гибкий подход к структурированию и финансированию проектов развития Дальнего Востока. Осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры. В настоящее время Правительством РФ одобрено участие Фонда в реализации 7 проектов общей стоимостью 87,8 млрд рублей, из которых инвестиции Фонда составят 11,3 млрд руб. Совокупный капитал под управлением - 80 млрд рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: РТС  восход 


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