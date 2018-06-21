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Ученые Дальнего Востока прошли по маршруту Николая Пржевальского по реке Уссури до озера Ханка
"Сразу бросается в глаза - эти места спустя 150 лет обезлюдели", – рассказывает участник экспедиции.
Экспедиция с участием специалистов "Заповедного Приамурья", ДВО РАН и WWF России спустя 150 лет повторила путь знаменитого русского исследователя Николая Пржевальского по реке Уссури до озера Ханка, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Амурском филиале WWF России.
150 лет назад состоялось 23-дневное путешествие Н.И. Пржевальского по Уссури до озера Ханка. Это была его первая экспедиция, предваряющая все последующие. Итогом дальневосточных двухлетних исследований стали сочинения "Об инородческом населении в южной части Приамурской области" и "Путешествие в Уссурийском крае", а также коллекция почти 300 видов растений, птиц, причем многие из них на Уссури были обнаружены впервые. За проделанную работу Русское географическое общество наградило Пржевальского серебряной медалью.
В Год 100-летия заповедной системы России сотрудники объединённой дирекции заповедников и национальных парков Хабаровского края «Заповедное Приамурье", Института водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН и Амурского филиала WWF России решили повторить маршрут Пржевальского.
«Экспедиция носила не только научный и краеведческий характер, но и просветительский: останавливаясь по пути в населенных пунктах мы рассказывали о 100-летии заповедной системы, первоисследователях Дальнего Востока и их идеях о необходимости введения заповедных мест, – говорит директор "Заповедного Приамурья" к.б.н. Владимир Андронов, руководитель и инициатор экспедиции. – Очень впечатлен самой рекой Уссури и птичьим миром. Мы смогли увидеть больше 10 колоний, все они смешанного типа, в них обитает несколько видов – баклан, серая и большая белая цапля, а также встречаются такие редкие виды как кваква, рыжая цапля, малая белая цапля. А ближе к Ханке, в Приморье, удалось найти единичные особи египетской цапли. Теперь необходимо систематизировать все записи и подступиться к решению проблем, с которыми мы встретились в походе».
9 июня два катера под флагами экспедиции отчалили из села Казакевичево в Хабаровском крае. За неделю экспедиция прошла по Уссури до озера Ханка в Приморье, останавливаясь на местах бывших казацких станиц как когда-то Пржевальский. Её участники анализировали тексты исследователей, прошедших этим маршрутом – Н.М. Пржевальского, К.И. Максимовича, А.Ф. Будищева, Р.К. Маака, Н.И. Венюкова. Это позволило провести сравнительный анализ изменений, произошедших как с растительностью и ландшафтами, так и с местным население и инфраструктурой этих мест.
«Природа мало поменялась, а вот то, что эти места обезлюдели – сразу бросается в глаза, – говорит участник экспедиции, руководитель отдела информационных проектов Амурского филиала WWF России Андрей Пуреховский. – Так, из 35 казачьих станиц на реке Уссури, основанных в 1858-1863 гг. и выполняющих, помимо почтовых, функцию охрану границы, в настоящее время сохранилось лишь 12 деревень. Пограничный режим реки и запрет на передвижения по воде даже для местных жителей вкупе с отсутствием работы и транспортной инфраструктуры, приводит к тому, что люди уезжают отсюда».
Во время экспедиции были собраны пробы воды, обследованы объекты водно-болотного угодья, уникальные колонии птиц, собран богатый этнографический материал. Все это будет представлено на конференции, посвящённой деятельности Н.М. Пржевальского, которая состоится осенью этого года в национальном парке «Смоленское Поозерье».
Экспедиция по маршруту Н.М. Пржевальского – не первое обращение WWF России к забытым страницы истории исследования природы Дальнего Востока. В 2016 году при поддержке Фонда впервые были изданы материалы лесоустроительной партии А.Ф. Будищева и М.И. Пястушкевича 1860-х годов по изучению лесов Дальнего Востока. Презентация книги «Леса Дальнего Востока глазами первопроходцев» состоялась во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане и Благовещенске.
Фото Владимира Андронова.
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