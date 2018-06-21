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Сбербанк и Банк Харбина намерены создать фонда для инвестиций в размере $50 млн
Соглашение о фонде было подписано в Харбине в рамках Третьего заседания Российско-китайского финансового совета, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморском отделении ПАО Сбербанк.
«Российско-китайские отношения в последние годы заметно укрепились, что выражается положительной динамикой двустороннего товарооборота, - подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий Суховерхов. – В большей степени это обусловлено развитием межбанковского сотрудничества между Китаем и Россией, которое приобрело системный характер, выражающийся в успешной взаимной работе, расширении сотрудничества и росте объемов бизнеса между клиентами обеих стран».
Товарооборот между Россией и Китаем за прошедший год вырос на 4 % и составил 66,11 млрд долларов. Импорт из Китая в Россию вырос почти на 9 % – до 38 млрд долларов. Сбербанк также отмечает увеличение спроса на торговое финансирование на коммерческих рынках Китая.
«Сегодня мы совместно с коллегами из Банка Харбина ставим перед собой задачу найти эффективные решения для взаимодействия предприятий наших стран и ускорения процессов, сопровождающих реальный бизнес. Участие наших партнеров из Китая в создании фонда ‘’МТ2’’ позволит сформировать и расширить единую экосистему для стартапов и финансирования самых прорывных проектов не только в России и Китае, но и по всему миру», - отметил Дмитрий Суховерхов.
Также в ходе заседания РКФС участники обсудили формирование площадок для увеличения числа деловых контактов предпринимателей Китая и России. Уже сейчас многие клиенты Сбербанка высоко заинтересованы в реализации своей продукции не только на территории России, но и на территории Китая. Банкиры отметили, что представители бизнеса испытывают потребность в поиске потенциальных и надежных партнеров на территории Китая для реализации водно-биологических ресурсов, пищевой продукции, золоторудного концентрата, лесной продукции и других, в т.ч. несырьевых и высокотехнологичных товаров.
Досье "Дальневосточного капитала": Российско-Китайский Финансовый Совет (РКФС) – специальная свободная площадка, основанная в октябре 2015 года для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов российско-китайских финансовых отношений. В РКФС входят 28 российских и 35 китайских банков, инвесткомпаний и фондов, цель организации – стать надежным и влиятельным финансовым советом между Россией и Китаем и выполнять функцию коммуникационного моста между странами. За время существования Совета был подписан ряд соглашений как финансового, так и нефинансового характера, проводились рабочие встречи, в рамках взаимных стажировок между Банком Харбина и ПАО Сбербанк сотрудники обменивались профессиональными навыками, опытом, спецификой ведения бизнеса и ценностями корпоративных культур.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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