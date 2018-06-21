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Новые Резиденты ТОР и СПВ обещают Дальнему Востоку газопровод, рыбную "фабрику" и гольф-курорт

За прошедшую неделю в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 6 заявок на реализацию инвестиционных проектов в ТОР и СПВ с общим объемом капиталовложений более 7 млрд рублей.

Реализация проектов позволит создать около одной тысячи новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития.

На территориях опережающего развития инвесторы намерены запустить проекты с общим объемом инвестиций около 2,5 млрд рублей.

Так, в ТОР «Беринговский» планируется реализовать проект по строительству газопроводной системы. Другим проектом станет создание туристического комплекса в ТОР «Камчатка». Проект по строительству современного производственного комплекса для выращивания рыбы планирует реализовать инвестор в ТОР «Хабаровск».

Для реализации проектов в свободном порту Владивосток подано три заявки с объемом инвестиций более 5 млрд рублей. Инвесторы намерены применить преференции особого экономического режима и реализовать инвестиционные проекты в сфере угледобычи, технического обслуживания вентиляционных систем и создание гольф-курорта.

Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка «на российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса».

«Уже поступают первые налоги от резидентов ТОР и Свободного порта. Это сотни миллионов рублей. За десятилетие, с учетом всех льгот для инвесторов, вложения государства окупятся в два раза», – отметил Александр Галушка.

С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 658 заявок с общим объемом инвестиций более 1,8 трлн млрд рублей и перспективой создания более 80 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ и ТОР на Дальнем Востоке являются 353 компании с намерением реализовать проекты на общую сумму инвестиций более 784 млрд рублей, планируется создать более 54 тысяч новых рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: КРДВ  ТОР  СПВ 


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