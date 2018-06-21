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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 28 Июня, 22:37 |
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Новые Резиденты ТОР и СПВ обещают Дальнему Востоку газопровод, рыбную "фабрику" и гольф-курорт
Реализация проектов позволит создать около одной тысячи новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития.
На территориях опережающего развития инвесторы намерены запустить проекты с общим объемом инвестиций около 2,5 млрд рублей.
Так, в ТОР «Беринговский» планируется реализовать проект по строительству газопроводной системы. Другим проектом станет создание туристического комплекса в ТОР «Камчатка». Проект по строительству современного производственного комплекса для выращивания рыбы планирует реализовать инвестор в ТОР «Хабаровск».
Для реализации проектов в свободном порту Владивосток подано три заявки с объемом инвестиций более 5 млрд рублей. Инвесторы намерены применить преференции особого экономического режима и реализовать инвестиционные проекты в сфере угледобычи, технического обслуживания вентиляционных систем и создание гольф-курорта.
Как ранее отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка «на российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия инвестирования, и мы наблюдаем востребованность этих условий со стороны российского и иностранного бизнеса».
«Уже поступают первые налоги от резидентов ТОР и Свободного порта. Это сотни миллионов рублей. За десятилетие, с учетом всех льгот для инвесторов, вложения государства окупятся в два раза», – отметил Александр Галушка.
С момента реализации федерального закона о свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 658 заявок с общим объемом инвестиций более 1,8 трлн млрд рублей и перспективой создания более 80 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ и ТОР на Дальнем Востоке являются 353 компании с намерением реализовать проекты на общую сумму инвестиций более 784 млрд рублей, планируется создать более 54 тысяч новых рабочих мест.
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