|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 19 Июня, 14:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Товарооборот дальневосточных регионов с Китаем вырос с начала года
Об этом рассказала заместитель директора Международного департамента Минвостокразвития России Светлана Утяшева в рамках второго Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, прошедшего в Харбине.
«Товарооборот регионов Дальнего Востока с Китаем стабильно растет. В 2018 году вырос на 26% и составил $9,7 млрд. В первом квартале 2019 года рост составил уже 21 %», - сказала Светлана Утяшева во время презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала регионов России. Она отметила, что сегодня доля инвестиций из Китая составляет 63% от общего количества иностранных проектов на Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Как сообщила Светлана Утяшева, с начала года вырос и грузопоток по международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2». Так, за 2019 год по МТК «Приморье-1» грузопоток вырос в 2,7 раза по сравнению с 4 месяцами прошлого года и составил 2228 TEU (ДФЭ). По МТК «Приморье-2» начаты регулярные перевозки транзитных контейнеров, перевезено более 1000 TEU, что превысило почти в 2 раза суммарный показатель за весь 2018 год (661 TEU).
Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству прошел в рамках Шестого Российско-Китайского ЭКСПО, главная тема которого в этом году - «Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее».
Дальний Восток на ЭКСПО представили экспозиции Республики Саха (Якутия), выступившей регионом - главным партнером выставки, Хабаровского края, Приморского края, Еврейской автономной области, Камчатского края, Амурской области. Выставка заняла более 85 тысяч квадратных метров, в главных павильонах разместилось 3 тысячи международных стендов из Китая, России, Монголии, Республики Корея, Индии.
Отметим, в шестом Российско-Китайском ЭКСПО приняли участие 17 регионов России, четыре делегации возглавили губернаторы, включая Приморский край, Якутию и Еврейскую автономную область.
Организаторами шестого Российско-Китайского ЭКСПО выступают Министерство коммерции КНР, Народное правительство провинции Хэйлунцзян, Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
- Национальная программа развития Дальнего Востока внесена в Правительство России
- На Сахалине стартовал решающий этап "перешивки" железнодорожной колеи
- В Приамурье иностранцев пригласят на сбор грибов
- Товарооборот дальневосточных регионов с Китаем вырос с начала года
- Амурский мед появится на прилавках в Республике Корея
- Три представительства федеральных университетов откроются в Хабаровском крае в ближайшие два года
- Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
- Резидент ТОР построит первый на Дальнем Востоке отель под мировым брендом "Хилтон"
- Зарубежных инвесторов зовут на Дальний Восток в проекты газохимического производства
- Только два дальневосточных региона вошли в топ-30 национального рейтинга по инвестклимату
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.