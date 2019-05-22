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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Июня, 14:21 |
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На Сахалине стартовал решающий этап "перешивки" железнодорожной колеи
В это время железнодорожникам предстоит масштабная работа: почти на 800 км пути на западном и восточном побережьях выполнить перекладку рельсовой нити и еще на 113 км заменить рельсошпальную решетку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Сахалинская железная дорога существенно отличается от других. По острову проходит старая японская узкая колея. Когда с материка поступают грузы, железнодорожникам приходится менять тележки на вагонах. Российские предприятия уже не выпускают узкоколейные локомотивы. Сейчас колею меняют на общероссийский стандарт 1520 мм.
До 23 июня на участке Южно-Сахалинск–Взморье железнодорожники будут снимать старые пути и укладывать новые рельсы. А от Взморья на север пойдут с переукладкой рельсовой нити, то есть рельсы будут передвигать на заданную колею. В это время на участках ограничат движение поездов. На западном побережье острова работы уже закончат и поезда пойдут по новой широкой колее.
После "перешивки" пассажиров и грузы будут перевозить на новых вагонах, существенно увеличится грузопоток. Полностью завершить работы планируют в конце августа. После этого последним участком пути с шириной колеи 1067 мм на Сахалине останется направление Холмск – Шахты, с переустройством которого в 2020 году закончится "перешивка" островной магистрали.
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