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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Национальная программа развития Дальнего Востока внесена в Правительство России
Об этом на заседании Общественного совета при Минвостокразвития России сообщил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
«Сейчас Национальная программа передана в Правительство. Она состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура, социальный блок. Мы планируем, что программа будет подписано там, где Президент России Владимир Путин дал поручение ее подготовить – на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. Все делаем, чтобы так и получилось», - сказал Министр.
Как сообщил глава Минвостокразвития России, Национальная программа дополнит меры, которые заложены в национальных проектах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Хочу особенно подчеркнуть, что Национальная программа не дублирует национальные проекты. Ее задача дополнить те меры, которых там нет, но которые необходимы для достижения поставленных Президентом целей. Поэтому мы ожидаем, что оба эти механизма: национальная программа и национальные проекты – дадут мощный толчок развитию наших дальневосточных регионов», - добавил Александр Козлов.
Министр напомнил, что для Дальнего Востока была создана уникальная система преференций, благодаря которой инвесторы уже вложили в экономику региона свыше 500 миллиардов рублей, создано 36 тысяч рабочих мест, открылось 217 новых предприятия.
Разработанный документ стал результатом большой работы, которая была проведена со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, регионами, экспертным сообществом, отметил Министр.
«Очень важно, что в разработке Национальной программы мы опирались на мнение людей. Был открыт сайт, на котором люди, живущие на Дальнем Востоке, оставляли свои предложения. Регистрировались, то есть это не анонимный опрос. А конкретный человек писал: я за это, это и это. На сайт дв2025 поступило 16524 предложения от 88 414 человек. Чтобы проголосовать люди также регистрировались, в итоге за предложения суммарно было оставлено 455 875 голосов», - сообщил глава Минвостокразвития России.
Как рассказал заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, одна из целей Национальной программы - ускорение роста экономики Дальнего Востока до шести процентов в год. Этот показатель выбран не случайно. «Минимальный порог роста экономики в шесть процентов способен обеспечить рост благосостояния жителей Дальнего Востока и достижение следующей цели по улучшению качества жизни на Дальнем Востоке выше среднероссийского уровня. То есть шесть процентов – это та планка, которая будет способствовать социальному развитию Дальнего Востока», - подчеркнул замминистра, добавив, что он также соответствует темпам роста ведущих развивающихся экономик АТР, частью которого является Дальний Восток.
Замминистра отметил, что достижение и поддержание такого темпа роста экономики потребует значительного наращивания частных инвестиций в новые производства.
Для обеспечения глобальной конкурентоспособности условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке за период действия программы будет разработан целый комплекс мер. Среди них: продление действующего механизма снижения до среднероссийского уровня тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до 2028 года, введение дополнительных налоговых преференций резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток (СПВ), сокращение сроков расширения ТОР для новых инвестпроектов, передача функций осуществления государственной экспертизы проектно-сметной документации инфраструктуры ТОР и СПВ управляющей компанией ТОР и СПВ, установления тарифов на услуги естественных монополий, предоставляемые резидентам ТОР и СПВ, на весь срок реализации их инвестпроектов, увеличение до 3 лет срока действия рабочих и деловых виз для иностранцев, участвующих в реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ.
Вместе с тем, как рассказал Александр Крутиков, для ключевых отраслей экономики дальневосточного региона предлагается установить особые условия инвестирования, чтобы барьеров для притока инвестиций в эти отрасли стало меньше. Это такие отрасли как, нефтегазохимия, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, сельское хозяйство, рыбная промышленность и аквакультура, транспорт и логистика, авиа- и судостроение, туризм.
Ключевым фактором роста экономики дальневосточных регионов остается развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего БАМа и Транссиба. Для обеспечения вывоз перспективного объема экспортно ориентированной продукции с новых предприятий, создаваемых на Дальнем Востоке, их пропускная способность к 2025 году должна достигнуть 210 млн тонн.
«Одно из важных решений – мы в рамках Национальной программы предусматриваем механизм поддержки действующих предприятий. Это налоговые льготы в объеме инвестиций в модернизацию», - сообщил Александр Крутиков.
Кроме общих экономического и социального раздела в национальной программе выделены разделы по каждому региону. «В каждом из них сформулированы конкретные инвестиционные проекты, которые будут реализованы до 2025 года и будут получать соответствующие меры поддержки», - добавил замминистра.
Социальный блок представила заместитель Министра Марина Дедюшко. Основными направлениями развития социальной сферы, как рассказала замминистра, в Национальной программе определены: развитие системы здравоохранения, образования и науки, обеспечение транспортной доступности, создание благоприятных условий для рождения детей, строительство жилья и формирование комфортной городской среды, развитие сферы культуры и спорта, а также программы «Дальневосточный гектар». По словам Марины Дедюшко, по последнему опросу ВЦИОМ, на первое место среди чувствительных сфер вышло развитие системы образования и науки. «Это свидетельствует о новых запросах, которые формируются у населения Дальнего Востока. Запрос на повышение качества человеческого капитала. Это демонстрирует смену основных запросов и мотивации людей», - добавила замминистра.
Капиталоёмкая часть Национальной программы – обеспечение транспортной доступности. В разделе идет речь о строительстве автомобильных дорог, а также обеспечение транспортной доступности в населенных пунктах, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Как подчеркнула Марина Дедюшко, акцент сделан на приведение в нормативное состояние дорог местного значение и уличной дорожной сети в населенных пунктах с населением свыше 20 тысяч человек. Это 306 населенных пунктов.
Основная задача в сфере здравоохранения – добиться, чтобы в каждом населенном пункте Дальнего Востока человек мог получать квалифицированную медицинскую помощь, а также доступность первичной медицинской помощи. Это не только восстановление фельдшерско-акушерских пунктов и закупка оборудования, но и обеспечение кадрами. Для решение этой проблемы в программе предлагается расширить существующие программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», удвоив выплаты по этим программам.
По словам замминистра, при разработке программы акцент делался на качественных показателях. В сфере образования и науки – это конкурентоспособность выпускников дальневосточных школ, учреждений среднего и высшего специального образования. Развитие сферы образования предполагает капитальный ремонт школ, износ которых составляет более 70% - всего 480 объектов, обеспечение организаций образования квалифицированными кадрами, проведение капитального ремонт объектов среднего профессионального образования, а также оснащения их по стандартам World skills, чтобы дети могли учиться на современном оборудовании, с которым позже они будут сталкиваться на работе. Также речь идет о грантовой поддержки проектной деятельности для поддержки молодых ученых.
В сфере жилья и формирования комфортной городской среды предлагается обеспечить социальные выплаты более чем 15 тысячам молодым семьям и субсидирование муниципальных программ формирования современной городской среды.
По словам замминистра, в сфере развитие спорта и культуры ключевая задача - обеспечение доступности спортивных сооружений, а также учреждений культуры в удаленных населенных пунктов и качество культурной жизни в удаленной местности. Согласно документу планируется строительство спортивных сооружений и учреждений культуры, капитальный ремонт спортивных и культурных объектов, предоставление социальных выплат работникам, переезжающим на работу в сельские и удаленные населенные пункты. Предлагается осуществлять субсидировать выездные выставки, гастроли для творческих коллективов учреждений Дальнего Востока, проводить фестивали, обменные гастроли, масштабные творческие проекты. По предложениям северных территорий планируется субсидировать проезд и посещение ведущих учреждений культуры Дальнего Востока для детей из удаленных населенных пунктов.
Приоритетными направлениями реализации программы «Дальневосточный гектар» названы обеспечение инфраструктуры для агломераций взятых по программе участков, а также помощь людям в строительстве индивидуальных жилых домов.
Как сообщил глава Минвостокразвития, работа с регионами и общественностью, начавшаяся для разработки Национальной программы, будет продолжена, предложения, поступившие из регионов, но не вошедшие в Национальную программу, будут проработаны.
«Это работа на устранение отставания, накопленного за десятилетия на Дальнем Востоке, но влияющего напрямую на решение людей, хотят ли они здесь жить и работать», - подчеркнул Министр.
Отметим, Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года станет основной темой пятого Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке.
- Национальная программа развития Дальнего Востока внесена в Правительство России
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