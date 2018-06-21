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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 08 Июля, 23:04 |
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Официальным оператором фонда сбора пожертвований для пострадавших от наводнения определена МА "Дальний Восток и Забайкалье"
"Помощь может быть оказана в различных формах, включая перечисление средств на закупку продуктов питания, предметов первой необходимости, строительных материалов, а также прямые поставки на места продукции возглавляемых вами организаций в целях восстановления разрушенного жилья, восстановления нормальных условий жизни населения.
В каждом из пострадавших субъектов Российской Федерации при губернаторе создан штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия, куда можно обратиться по вопросам оказания содействия. Действует также штаб при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, где создан фонд для сбора средств пострадавшим.
Официальным оператором межрегионального фонда сбора безвозмездных пожертвований определена Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье».
На сайте Ассоциации www.assoc.fareast.ru размещены реквизиты для направления денежных и материальных пожертвований пострадавшим от паводка жителям регионов Дальнего Востока России, а также, постоянно обновляющиеся списки физических и юридических, оказавших поддержку, лиц. Поступающие средства будут направляться целевым образом по решению специальной комиссии, в которую входят руководители штабов ЧС дальневосточных регионов.
Счет для аккумулирования средств, поступающих от регионов и хозяйствующих субъектов для проведения восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения и оказания материальной поддержки пострадавшим гражданам
Банковские реквизиты в НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО):
Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»
ИНН 2721039304 КПП 272101001
Расчетный счет 40703810208010201064
в НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Хабаровска
Кор. счет 30101810508130000997, БИК 040813997
В строке «Назначение платежа» указать: финансовая помощь для проведения восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения и оказания материальной поддержки пострадавшим гражданам. НДС не облагается
Контактные данные Ассоциации:
приемная: тел. 8 (4212) 32-70-17, ф. 32-50-87, e-mail: asoc@adm.khv.ru
бухгалтер: тел. 8 (4212) 32-53-53
Регионы Дальнего Востока и проживающие здесь люди будут Вам благодарны за любую посильную помощь в ликвидации последствий небывалого катастрофического паводка, - обращается к предпринимателям и гражданам Юрий ГРИДНЕВ, генеральный директор Межрегиональной Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».
DVKAPITAL.Ru, Владивосток
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