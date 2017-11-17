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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Как снять квартиру и не стать жертвой обмана
Можно ли заблаговременно предусмотреть все возможные оплошности и избежать проблем при аренде квартиры? Сайт домовита, предлагающий снять квартиру в Минске и в других городах Беларуси, привел советов, которые действительно помогут избежать неприятных историй.
Обязательное оформление договора
Оказавшись в роли нанимателя, настаивайте на составлении письменной договоренности, даже если хозяин квартиры (комнаты) показался вам вполне добросовестным человеком. Мало того, договор найма должен быть составлен правильно, чтобы вы с его помощью смогли отстаивать свои права. Сейчас несложно найти в интернете шаблон подобного документа. Договор может быть действительным при указании в нем определенных пунктов:
- точное описание помещения (важно указать правильны адрес, наименование жилья);
- указание паспортных данных обоих участников договора;
- данные всех, кто собирается здесь проживать;
- внесение данных из документов о праве собственности (обязательно);
- установленный размер оплаты и допустимые сроки;
- указание срока действия самого договора, если пропустить этот пункт, условия будут действительны в течение пяти лет;
- порядок оплаты коммунальных услуг;
- подписи.
Если дело до суда не дойдет – замечательно, но перестраховаться стоит. Иначе все обещанные блага могут оказаться пустым звуком.
Дополнительные уточнения
Также важно описать действия сторон при неожиданных обстоятельствах, если придется досрочно прерывать данную договоренность. Необходимо предусмотреть возмещение материального ущерба, вплоть до описания размера штрафов. Даже право (запрет) на сдавание квартиры в аренду нанимателем и возможное право содержать в помещении животных – все это лучше оговорить в письменном виде. Составление подобного документа – основа сделки.
Обращайте особое внимание на расценки
Дабы не попасться на подвох, стоит заранее изучить рынок. Размер цены на жилье расскажет о многом. Заниженная цена – часто просто вкусная приманка.
Придя на осмотр квартиры, будьте рассудительны, задавайте больше вопросов, подмечайте недостатки сразу. Наверняка невысокая цена влечет за собой определенные неудобства – неудачное расположение дома, старая бытовая техника, необходимость срочного ремонта. Особенно внимательно проверяйте соответствие документов при оформлении договора.
Не платите деньги вперед
Если вы нашли подходящее жилье самостоятельно, отдавайте плату лишь после подписи собственника в конце договора. Оставлять залог для бронирования – плохая идея. Практика показывает, что срыв сделки в таких случаях происходит очень часто, а возврат денег осуществляется намного реже.
Надежнее подыскивать квартиру через риелтора, тогда и спрос с него. Но оплачивать услугу тоже нужно по ее предоставлении, не раньше. Выбирайте солидную фирму, имеющую опыт, подтвержденный многочисленными удачными сделками.
Лже-агентов по сдаче квартир сейчас достаточно. Много уловок приготовлено для доверчивых нанимателей. Не идите на поводу у мошенников, будьте предельно рассудительны.
- Как снять квартиру и не стать жертвой обмана
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