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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Января, 09:38 |
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ВТБ выдал дальневосточным предприятиям по программе Корпорации МСП 1,39 млрд рублей
Приморский край вошёл в топ-20 по объему выдач в региональной сети банка: профинансированы три заемщика на 0,86 млрд рублей.
По итогам 2016 года по программе Корпорации МСП ВТБ выдал 31 млрд рублей, средства получили 200 компаний среднего бизнеса. В 2017 году банк намерен сохранить результат по выдачам льготных кредитов на уровне прошлого года.
Досье "Дальневосточного капитала": На Дальнем Востоке по программе Корпорации МСП в том числе профинансированы: рыболовецкий колхоз «Огни Востока» (ГК «Аква-Ресурсы», Приморский край) на модернизацию рефрижераторного судна «Петр Рикорд» и большого автономного морозильного траулера «Бутовск», ООО «ДЮК «Авеста» (Приморский край) на строительство логистического центра в городе Артём, ООО «Магаданрыба» на бункеровку судов, приобретение запасных частей и ремонт траулеров, ООО «Соя» (Амурская область) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» (входит в группу компаний «Агротек», Камчатский край) на финансирование текущей деятельности, приобретение материалов и ремонт оборудования, ООО РПЗ «Максимовский» (Петропавловск-Камчатский) на модернизацию основных средств и приобретение оборудования для холодильников, ООО «Мостовик плюс» (Хабаровский край) на приобретение оборудования, капитальный ремонт и модернизацию основных средств, реконструкцию производственных помещений.
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