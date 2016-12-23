Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 21 Января, 09:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 59 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 860 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2017

Регион сегодня
20.01 |
Несахалинцы смогут летать на острова по льготным тарифам только на юбилеи и похороны близких родственников
20.01 |
Закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток рекомендован к принятию
20.01 |
ВТБ выдал дальневосточным предприятиям по программе Корпорации МСП 1,39 млрд рублей
20.01 |
Более 1,4 млрд рублей выделено на развитие сельского хозяйства Камчатки
20.01 |
ТОР "Камчатка" и Свободный порт признаны уникальными комплексными механизмами по предоставлению льгот для бизнеса
статьи раздела
Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:00
Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"
статьи раздела
Компании
22 Декабря 2016, 15:21
Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:50
Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:11
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Января 2017, 15:42 | Регион сегодня

Закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток рекомендован к принятию

Законопроект об упрощённом порядке въезда иностранных граждан в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток был рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Проект закона представил статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Как отметил замминистра, законопроект прошел согласования в Правительстве России и получил положительное заключение Государственно-правового управления Президента России. Речь идет о принципиально новом механизме – оформлении электронной визы. «Это уникальное решение для нашей страны. Электронные визы используются в ряде стран, но для нашей страны это будет первый опыт», – уточнил Павел Волков.

По его словам, оформление визы станет максимально простым и доступным: достаточно будет подать заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. Прибыть по такой однократной восьмидневной визе иностранцы смогут в любой из пяти регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку и передвигаться только по тому региону, в который был осуществлен въезд, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвитии РФ.

«Любой инвестор, который захочет вести бизнес на Дальнем Востоке, сможет приехать в регион и провести переговоры. Мы рассчитываем, что этим механизмом смогут воспользоваться инвесторы, прибывающие на третий Восточный экономический форум», – уточнил Павел Волков. По мнению замминистра, введение электронной визы также будет способствовать увеличению числа туристов.

Как напомнил замминистра, в 2016 году Госдума приняла еще один закон для Дальнего Востока, устанавливающий налоговые льготы для туристической отрасли. «Оба закона – по налоговым льготам и введению упрощенного визового порядка – дополняют друг друга и положительно влияют на развитие туристической сферы. Инвесторам даются новые возможности при строительстве гостиниц, и дополнительно стимулируется приток туристов на Дальний Восток», – отметил Павел Волков.

Комментируя законопроект, Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что законопроектом предлагается важный механизм, который позволит сделать более удобным посещение дальневосточного региона иностранными гражданами. Это наиболее важно и своевременно в преддверии третьего Восточного экономического форума, который имеет особое значение для развития перспективного международного сотрудничества со странами АТР и другими государствами.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: свободный порт владивосток 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Отрасль
22 Декабря 2016, 09:15
Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Декабря 2016, 10:00
В алмазной республике зафиксирован кинобум Если раньше Республика Саха ассоциировалась с мамонтами, оленями и бриллиантами, то теперь, возможно, к этому ряду прибавится термин "якутское кино".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:46
За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:00
Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 15:00
Единственный в России иглу-отель готовится к открытию нового сезона на Камчатке Иглу-комплекс разместился на территории "Начикинского" санатория. Комплекс украшен скульптурными композициями из снега и льда.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика