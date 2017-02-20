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ВТБ24 запускает тестирование идентификации клиентов по лицу и голосу
Заявки на участие в пилотном проекте принимаются на официальных страницах ВТБ24 и Группы ВТБ в facebook.
ВТБ24 начал тестирование двухфакторной биометрической модели распознавания клиентов в середине декабря 2016 г. в рамках обновлённого мобильного приложения. В социальных сетях ВТБ24 и Группа ВТБ отберут 24 подписчика, которые присоединятся к тестированию.
Суть технологии бимодальной биометрии заключается в сверке ранее созданного слепка голоса и фото клиента (эталона) с его голосом и фото в момент аутентификации. Система сравнивает большое количество параметров голоса (тембр, скорость произношения, особенности), устанавливает схожесть эталонного фото и пользователя, а также определяет, реальный ли человек пытается пройти аутентификацию по мимике лица.
Возможность обмануть систему, предоставив запись голоса и фото, исключена. Запись видео также не поможет злоумышленникам, т.к. при каждой аутентификации пользователю предлагается произнести уникальную контрольную фразу. Эталон голоса и лица записывается один раз, при необходимости, пользователь может обновлять эталонные данные.
«Новая технология обеспечивает высокую степень надежности при аутентификации клиентов. Так как для распознавания голоса и лица необходим микрофон и камера, то основной целевой аудиторией будут пользователи мобильных телефонов. Технология может быть востребована в сегменте клиентов, где требуется проведение операций на крупные суммы, или в случаях, когда для предотвращения мошенничества требуется дополнительное подтверждение», – комментирует Елена Дегтева, начальник управления дистанционного банковского обслуживания ВТБ24.
ВТБ24 представил обновлённое мобильное приложение для устройств на платформе iOS 1 декабря 2016 г. в рамках обновления дистанционных каналов банка (ранее был обновлен корпоративный сайт и меню банкоматов). Пользователям ВТБ24-Онлайн доступен упрощенный вход, вход по отпечатку пальца, улучшенная навигация, новый дизайн, а также расширенный функционал.
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