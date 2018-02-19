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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье две тысячи гектаров земли уйдут под рис
На прошедшей неделе резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток стали 20 предприятий. Новые инвесторы, по заключенным с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» соглашениям, готовы вложить в свои проекты 4,2 млрд рублей и создать более 600 рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
На территории свободного порта Владивосток компания «Востокагроком» будет выращивать рис. Зерновой культурой будут заняты две тысячи гектаров земли в Приморском крае. Урожайность при этом достигнет 600 тонн риса в год.
«Первый урожай мы получим в 2021 году. До этого времени будем заниматься оформлением земли в устье реки Пойма Хасанского района, устройством оросительных каналов и водоводов, строительством складов и офиса, закупкой сельхозтехники, – рассказывает генеральный директор ООО «Востокагроком» Дмитрий Климов. – Мы выбрали рекомендованный для возделывания в Приморском крае сорт «Луговой» (разновидность италика), который имеет высокие кулинарные качества и устойчив к полеганию и осыпанию».
Новый резидент Свободного порта создаст ярмарки местной продукции на КамчаткеДругой резидент СПВ, компания «Находка», построит современные торговые ряды в двух районах Петропавловска-Камчатского, объединив региональных производителей пищевых и непищевых продуктов. Новые объекты будут оснащены удобными парковками и развитой инфраструктурой, их ввод намечен на январь 2020 и январь 2021 годов.
«Ярмарочные помещения будут спроектированы с учетом комфортной работы продавцов и посещения покупателей. Основными представленными местными товарами станут молочные продукты, хлебобулочные изделия, мясо и, конечно, дары моря», – говорит представитель компании «Находка» Александр Савенков.
Компания "Докапринт» выполнит строительство комплекса по ремонту компьютеров, периферийного оборудования и оргтехники. ООО «Агро Союз» нацелен на создание сельскохозяйственного комплекса.
Сразу четыре новых резидента будут строить жилые многоквартирные дома. Также четыре инвестора построят гаражи и стоянки для автомобильного и морского транспорта. Три предпринимателя займутся созданием центров технического обслуживания грузового и легкового транспорта. Две компании реализуют проекты в области транспорта и логистики.
На территории опережающего развития «Хабаровск» компания «Многовозофф» создаст современный производственный комплекс по переработке и перевозке грузов. ТОР «Камчатка» также пополнится новой контейнерной площадкой и инфраструктурой для хранения контейнеров. Проект реализует ООО «Камрыбтранс». ООО «Гостинично-банный комплекс «Царицыно» построит оздоровительный комплекс вблизи биатлонного центра в ТОР «Горный Воздух».
За неделю АО «КРДВ» приняло девять положительных решений по заявкам потенциальных резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. В дальнейшем с заявителями будут заключены соглашения об инвестиционной деятельности. Стоимость реализации рассмотренных проектов составила 6,3 млрд рублей, в результате их запуска появится 227 новых рабочих мест.
«Для инвесторов ТОР и Свободного порта, которые придут на Дальний Восток до 2025 года, мы до 10 лет продлим льготы по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. То есть пониженные ставки будут действовать до 2035 года. К тому же президент подписал закон о том, что для крупных инвесторов, вложивших более 100 млрд рублей в производство на Дальнем Востоке, льготный период продлевается с 10 до 19 лет», – заявлял ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
В настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития достигло 689. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 2,5 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится 77728 новых рабочих мест.
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