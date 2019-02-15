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20 Февраля 2019, 16:54 | Регион сегодня |

Назначен генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока

Отец троих детей и мастер спорта России по дзюдо и самбо ранее отвечал за финансы. Корпорация имеет два основных офиса — в Москве и во Владивостоке
Генеральным директором АО «Корпорация развития Дальнего Востока» назначен Аслан Канукоев. Соответствующий приказ подписал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Ранее Аслан Канукоев занимал должность заместителя генерального директора Корпорации по финансовым вопросам, члена Правления, председателя Комитета по бюджету при Совете директоров.

«Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ») является управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению 18 территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Корпорация имеет два основных офиса — в Москве и во Владивостоке. Кроме того, в регионах Дальневосточного федерального округа образованы дочерние общества и представительства управляющей компании. В планах Корпорации — расширение перечня оказываемых инвесторам услуг, разработка и внедрение новых механизмов поддержки бизнеса на Дальнем Востоке России.

Напомним, что резидентами ТОР и свободного порта Владивосток уже стали 1468 компаний. Они создают более 199 тысяч рабочих мест. При этом 183 новых производства уже запущено, более 27 тысяч рабочих мест создано. Инвесторы фактически вложили в экономику Дальнего Востока 326,5 млрд рублей.

Досье "Дальневосточного капитала": Аслан Канукоев родился 22 июля 1978 года. С отличием окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальностям «Бухгалтерский учет и аудит» и «Юриспруденция», а также Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент». Работал заместителем министра финансов Кабардино-Балкарской Республики, возглавлял отдел государственных программ регионального развития Министерства финансов России, работал директором дирекции по управлению финансами, членом Правления АО «Курорты Северного Кавказа». Мастер спорта России по дзюдо и самбо. Женат, воспитывает трех дочерей.  

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: КРДВ 


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Комментарии
  • Псевдоним18:08, 20.02.2019

    А генеральный директор треста, департамента, офиса ещё не назначен????? Народ не в силах обработать такую армаду воров и дармоедов, даже на пенсию денег не хватает
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